En bref
- Le procès de Grégory Guillotin, youtubeur et humoriste poursuivi pour violences conjugales sur une ex-compagne, a été reporté au 30 avril 2027 par le tribunal correctionnel d'Evry. L'audience initialement prévue le 27 novembre 2026 a été ajournée en raison de l'absence de la magistrate présidente.
- Les faits reprochés incluent des violences physiques et psychologiques entre 2020 et 2026, avec des agressions signalées à domicile et lors de voyages. Guillotin a reconnu ces actes, exprimant en avoir «honte», mais il nie une autre accusation de viol déposée en septembre.
- La plaignante, âgée de 27 ans, affirme avoir subi des violences entraînant une incapacité totale de travail de 30 jours, ainsi qu'un contrôle abusif via des caméras de surveillance. Grégory Guillotin, suivi par 4,4 millions d'abonnés sur YouTube, reste sous contrôle judiciaire en attendant son procès.
Le tribunal correctionnel d'Evry (Essonne) a renvoyé vendredi le procès du youtubeur et humoriste Grégory Guillotin au 30 avril, poursuivi pour des violences conjugales sur une ex-compagne, des faits qu'il a reconnus, affirmant en avoir «honte».
«La magistrate qui devait présider cette audience a été soudainement empêchée», a expliqué la présidente au début de l'audience. «Je n'y vois pas d'opposition», a pour sa part réagi le prévenu à la barre. «C'est difficile car je m'attendais à être jugé aujourd'hui mais je comprends».
Grégory Guillotin, 43 ans, dont le contrôle judiciaire a été maintenu vendredi, devra répondre de violences habituelles par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours commises entre le 9 septembre 2020 et le 6 avril 2026. Son ex-compagne, 27 ans, a déposé plainte en juin pour violences conjugales et harcèlement contre lui auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evry.
Dans sa plainte, dont l'AFP avait eu connaissance, elle dénonce des violences physiques et psychologiques répétées pendant leur relation, s'appuyant sur un système de surveillance, d'humiliation, d'insultes et d'emprise. «Ma cliente livrera encore à l'audience le lourd récit des années de souffrances qu'elle a vécues. Cela demande beaucoup de courage», avait estimé auprès de l'AFP l'avocat de la plaignante, Me Jean-Baptiste Riolacci en amont de l'audience.
«Observer ses faits et gestes»
«Elle espère que le tribunal prendra les mesures nécessaires pour que ce qui lui est arrivé ne se reproduise plus, et réparera ce qui peut l'être», avait-il insisté. Selon la version de la plaignante, les premiers coups ont été portés en avril 2022 chez eux, en banlieue parisienne.
Une agression qui sera suivie d'autres: un coup de pied en décembre 2022 lors d'un séjour aux Maldives, une gifle et plusieurs coups de pied pendant un voyage au Maroc en 2023, un coup de poing à un oeil en 2024, égrène-t-elle. Elle raconte que lors de ce même séjour au Maroc, Grégory Guillotin, après l'avoir giflée et lui avoir jeté un bol de céréales au visage, lui a faussement affirmé avoir annulé son billet d'avion retour.
Toujours selon son récit, l'année précédant leur séparation, il a fait installer des caméras de surveillance à leur domicile, prétextant vouloir surveiller un artisan intervenant dans la maison pour des travaux. «En réalité, ce système était aussi utilisé pour observer en permanence les faits et gestes» de sa compagne, accuse la plainte.
Au lendemain de la révélation de cette plainte dans la presse, Grégory Guillotin avait publiquement reconnu les violences dénoncées par son ex-compagne, disant en avoir «honte». Depuis début septembre, le youtubeur est par ailleurs visé par une plainte pour viol déposée par une autre ex-compagne, des faits qu'il a niés. Connu pour ses caméras cachées, l'humoriste est suivi par près de 4,4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube «Greg Guillotin».
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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