Le youtubeur Grégory Guillotin, poursuivi pour violences conjugales qu’il a reconnues, devra attendre le 30 avril pour son procès après un report décidé par le tribunal d’Evry vendredi.

En bref Le procès de Grégory Guillotin, youtubeur et humoriste poursuivi pour violences conjugales sur une ex-compagne, a été reporté au 30 avril 2027 par le tribunal correctionnel d'Evry. L'audience initialement prévue le 27 novembre 2026 a été ajournée en raison de l'absence de la magistrate présidente.

Les faits reprochés incluent des violences physiques et psychologiques entre 2020 et 2026, avec des agressions signalées à domicile et lors de voyages. Guillotin a reconnu ces actes, exprimant en avoir «honte», mais il nie une autre accusation de viol déposée en septembre.

La plaignante, âgée de 27 ans, affirme avoir subi des violences entraînant une incapacité totale de travail de 30 jours, ainsi qu'un contrôle abusif via des caméras de surveillance. Grégory Guillotin, suivi par 4,4 millions d'abonnés sur YouTube, reste sous contrôle judiciaire en attendant son procès.

AFP Agence France-Presse

Le tribunal correctionnel d'Evry (Essonne) a renvoyé vendredi le procès du youtubeur et humoriste Grégory Guillotin au 30 avril, poursuivi pour des violences conjugales sur une ex-compagne, des faits qu'il a reconnus, affirmant en avoir «honte».

«La magistrate qui devait présider cette audience a été soudainement empêchée», a expliqué la présidente au début de l'audience. «Je n'y vois pas d'opposition», a pour sa part réagi le prévenu à la barre. «C'est difficile car je m'attendais à être jugé aujourd'hui mais je comprends».

Grégory Guillotin, 43 ans, dont le contrôle judiciaire a été maintenu vendredi, devra répondre de violences habituelles par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours commises entre le 9 septembre 2020 et le 6 avril 2026. Son ex-compagne, 27 ans, a déposé plainte en juin pour violences conjugales et harcèlement contre lui auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evry.

Dans sa plainte, dont l'AFP avait eu connaissance, elle dénonce des violences physiques et psychologiques répétées pendant leur relation, s'appuyant sur un système de surveillance, d'humiliation, d'insultes et d'emprise. «Ma cliente livrera encore à l'audience le lourd récit des années de souffrances qu'elle a vécues. Cela demande beaucoup de courage», avait estimé auprès de l'AFP l'avocat de la plaignante, Me Jean-Baptiste Riolacci en amont de l'audience.

«Observer ses faits et gestes»

«Elle espère que le tribunal prendra les mesures nécessaires pour que ce qui lui est arrivé ne se reproduise plus, et réparera ce qui peut l'être», avait-il insisté. Selon la version de la plaignante, les premiers coups ont été portés en avril 2022 chez eux, en banlieue parisienne.

Une agression qui sera suivie d'autres: un coup de pied en décembre 2022 lors d'un séjour aux Maldives, une gifle et plusieurs coups de pied pendant un voyage au Maroc en 2023, un coup de poing à un oeil en 2024, égrène-t-elle. Elle raconte que lors de ce même séjour au Maroc, Grégory Guillotin, après l'avoir giflée et lui avoir jeté un bol de céréales au visage, lui a faussement affirmé avoir annulé son billet d'avion retour.

Toujours selon son récit, l'année précédant leur séparation, il a fait installer des caméras de surveillance à leur domicile, prétextant vouloir surveiller un artisan intervenant dans la maison pour des travaux. «En réalité, ce système était aussi utilisé pour observer en permanence les faits et gestes» de sa compagne, accuse la plainte.

Au lendemain de la révélation de cette plainte dans la presse, Grégory Guillotin avait publiquement reconnu les violences dénoncées par son ex-compagne, disant en avoir «honte». Depuis début septembre, le youtubeur est par ailleurs visé par une plainte pour viol déposée par une autre ex-compagne, des faits qu'il a niés. Connu pour ses caméras cachées, l'humoriste est suivi par près de 4,4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube «Greg Guillotin».