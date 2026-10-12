Un incendie a détruit le marché des Enfants rouges à Paris dans la nuit du 11 au 12 octobre. Le maire Ariel Weil a confirmé que le feu est maîtrisé, mais le marché est entièrement sinistré.

AFP Agence France-Presse

Un important incendie a détruit le marché couvert des Enfants rouges, le plus ancien de Paris et devenu une halle gourmande prisée des touristes dans le quartier historique du Marais au coeur de la capitale française, ont annoncé lundi les pompiers.

Classé au palmarès des 12 meilleurs marchés du monde par les Food & Wine's Awards, les traiteurs et restaurateurs de ce marché alimentaire couvert accueillaient les clients en mode «street food», comme le célèbre Borough Market de Londres (numéro un du classement) ou le marché de Chatuchak de Bangkok (numéro deux).

Dans la nuit de dimanche à lundi, «le marché a été totalement détruit, il ne reste plus rien du marché couvert», a déclaré sur place le lieutenant-colonel Pierre de Bouvier à la presse au petit matin. «Nous sommes maîtres du feu donc il ne va pas sortir du marché couvert», a-t-il encore dit, précisant que «la structure métallique» du marché était «partiellement effondrée à l'intérieur». «Le pire a pu être évité, il n'y a aucune contamination aux immeubles voisins», a déclaré à la presse un élu local Ariel Weil sur place.

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Classé monument historique, le marché des Enfants Rouges a été fondé en 1615 du temps du roi Louis XIII. Il tire son nom des tenues d'étoffes rouges que portaient les petits orphelins recueillis jusqu'en 1772 dans un hôpital proche du marché.