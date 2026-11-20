Une enquête pour viol en réunion impliquant Gérard Depardieu, Michel Houellebecq et le réalisateur Guillaume Nicloux est ouverte à Paris. Les accusations concernent le tournage du film Thalasso en décembre 2018.

AFP Agence France-Presse

Des investigations pour viol en réunion visant Gérard Depardieu et Michel Houellebecq sont en cours à Paris, après la plainte avec constitution de partie civile d'une comédienne déposée en mai 2025, a indiqué vendredi une source proche du dossier.

L'affaire, révélée par Mediapart, a été confiée à la police judiciaire parisienne, a ajouté une autre source proche. Les faits dénoncés remontent au 11 décembre 2018, lors du tournage du film Thalasso, réalisé par Guillaume Nicloux. Ce réalisateur est aussi accusé, notamment de complicité de viol et d'agressions sexuelles, a confirmé l'une des sources proches.

Le site d'investigation Mediapart a révélé des éléments de la plainte, confirmés à l'AFP de source proche du dossier. Dans celle-ci, la comédienne et danseuse, d'origine slave, dénonce un viol en réunion et des agressions sexuelles le 11 décembre 2018, au Thalazur de Cabourg (Calvados), lors du tournage d'une scène du film Thalasso, réalisé par Guillaume Nicloux.

Alexandra (prénom modifié) assure que Depardieu l'a pénétrée «de force» et par «surprise» avec ses doigts, pendant que Michel Houellebecq continuait de lui «bloqu(er) le corps». La comédienne, alors âgée de 32 ans, dit avoir «violemment repoussé» Depardieu avec sa jambe, à deux reprises, mais qu'il aurait insisté, en «enfonç[ant] de nouveau son doigt» et en «effectuant des va-et-vient». Elle accuse aussi Michel Houellebecq de lui avoir imposé un cunnilingus.

«Constaté aucune contrainte»

Sollicitée par l'AFP, l'une des avocates de la plaignante, Me Carine Durrieu Diebolt, a indiqué ne pas vouloir s'exprimer. Les conseils de Depardieu, Mes Delphine Meillet et David-Olivier Kaminski, n'ont pas donné suite. Contacté par l'intermédiaire de sa maison d'édition, Michel Houellebecq n'a pas donné suite.

Outre Thalasso, Guillaume Nicloux a tourné plusieurs fois avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq. Face aux accusations, il a assuré à Mediapart n'avoir, au moment du tournage de Thalasso, «constaté aucune contrainte», mais s'être «excusé» ensuite auprès de la comédienne, «affligé».