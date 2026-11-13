Condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles en 2021, Gérard Depardieu renonce à son appel. Sa peine, incluant une sanction pour «victimisation secondaire», devient définitive, selon une source confirmée vendredi.

AFP Agence France-Presse

Gérard Depardieu, qui doit être rejugé à partir de lundi pour avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage du film «Les volets verts» en 2021, va renoncer à son appel, a appris vendredi l'AFP d'une source proche du dossier, confirmant une information de France Inter.

Ce renoncement du comédien de 77 ans rend de fait définitive sa condamnation en première instance à 18 mois de prison avec sursis en mai 2025, qui incluait une peine complémentaire pour «victimisation secondaire» en raison de la virulence de sa défense à l'audience.

Multiprimé du «Dernier métro» à «Cyrano de Bergerac», Gérard Depardieu a été pendant plusieurs décennies considéré comme un géant du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.

La star déchue du cinéma français s'était déjà désistée en avril de ses poursuites contre France Télévisions, dont il contestait le montage d'un numéro de «Complément d'Enquête» diffusé fin 2023 et dans lequel il multipliait les propos dégradants envers les femmes et sexualisait une fillette lors d'un voyage en Corée du Nord.

Verdict le 26 novembre

Ce désistement, qui doit être officialisé lundi, intervient dans un contexte judiciaire lourd pour l'ancien monstre sacré, qui a fait appel de son renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. Le comédien, qui conteste ces accusations depuis sa mise en examen en 2020, sera fixé le 26 novembre.

Jeudi, l'acteur a également été mis en cause par Mediapart et Le Média pour des attouchements sexuels lors du tournage du film «Turf» (2013) sur une figurante que l'on voit, sur des images dévoilées par les deux médias, tenter en vain de le repousser pendant une prise.

Lors de sa condamnation en première instance à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles, le président du tribunal avait déploré l'acharnement excessif de la défense envers les deux parties civiles, Amélie, une décoratrice, et Sarah (prénom d'emprunt), assistante-réalisatrice, toutes deux membres de l'équipe du film de Jean Becker. Les juges avaient souligné la constance et la crédibilité des récits des deux plaignantes, en contraste avec les déclarations de l'acteur, qui ont sensiblement varié entre sa garde à vue et l'audience.

Gérard Depardieu avait, tout au long de l'audience, fermement nié les accusations. Il avait affirmé ignorer ce genre de pratiques et refusé d'être assimilé à un «frotteur dans le métro» qui s'amuserait à toucher les seins ou les fesses d'une femme. La décision de sa condamnation avait été rendue le jour de l'ouverture du Festival de Cannes 2025, où l'acteur avait remporté le prix d'interprétation masculine en 1990 pour «Cyrano de Bergerac».