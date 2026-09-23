L'ex-djihadiste Othman Garrido écope de 30 ans de prison

Othman Garrido, ex-djihadiste français, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Accusé de meurtres en Syrie en 2015, il a été acquitté du chef d'assassinat.

AFP Agence France-Presse

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné mardi soir l'ex-djihadiste français Othman Garrido à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. L'homme était accusé d'avoir été un bourreau de l'organisation Etat islamique (EI).

Le Montpelliérain âgé de 32 ans a été acquitté du chef d'assassinat mais reconnu coupable de meurtres en bande organisée lors d'une double exécution publique en 2015 en Syrie, et d'association de malfaiteurs terroriste. L'avocat général avait réclamé la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

Garrido, qui a vécu de 2012 à 2020 en Syrie où il avait rejoint l'EI, a été un «djihadiste enragé, acharné», a lancé l'avocat général, en demandant à la cour de le reconnaître coupable de meurtres et d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.

Sa présence lors de l'exécution publique de deux Iraniens le 13 septembre 2015 à Al-Qaryatayn (centre de la Syrie) est documentée de façon irréfutable par plusieurs clichés retrouvés dans un téléphone qui aurait appartenu à sa femme.

«Un des plus hauts de l'EI»

Juger Garrido, «c'est juger l'un des statuts les plus hauts de l'EI avec Tyler Vilus», un autre djihadiste français, haut cadre de l'organisation, condamné en 2021 à perpétuité pour avoir participé à une double exécution publique en 2015 en Syrie, a insisté l'avocat général. L'EI avait instauré un «califat» en 2014 sur de vastes pans de territoires en Irak et en Syrie, avant d'être défait en 2019 par une coalition internationale menée par les Américains.

Tout au long de son procès, Othman Garrido, «né radicalisé» dans une famille ultra religieuse, sous la férule d'un père converti à l'islam, a fait valoir qu'il était parti contraint, «sous emprise». Il s'est présenté comme un djihadiste forcé, terrorisé par la mort et en quête de reconnaissance. «Othman Garrido a passé huit ans en Syrie, il est parti avant la naissance du califat, est revenu après sa chute», a insisté l'avocat général.

Face au discours de déradicalisation de l'accusé, qui a frappé l'audience par son parcours en prison et sa prise de distance affichée avec le djihadisme, le magistrat a exprimé ses doutes: «son évolution est parfaite. Nous en prenons acte, il y a nécessairement une réalité. Mais cette évolution est tellement inattendue, immédiate, spontanée, radicale, qu'elle est évidemment suspecte.» Quelque 1500 Français sont partis en zone irako-syrienne rejoindre les rangs de l'EI au cours de la décennie 2010.