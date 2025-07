1/5 Une partie de la jeunesse française se sent discriminée et rejetée. Mais les faits de violence sont aussi une réalité. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

Lancer la saison estivale de nos podcasts en parlant de la jeunesse française et des problèmes de violences endémiques dans le pays: à Helvétix Café, nous aurions préféré l’éviter. Seulement voilà, l’actualité est intraitable et s’est chargée de nous rattraper.

Le 31 mai? Une nuit de folie après la victoire du Paris Saint-Germain sur l’Inter Milan s’empare de la capitale. Le spectacle des violences et des dégradations de mobilier urbain, du côté des Champs-Elysées, remplace au réveil la liesse footballistique. Trois semaines plus tard, bis répétita avec la Fête de la musique. A Paris encore, le quartier de Châtelet - Les Halles est, au petit matin, transformé en décharge publique. Les immondices et les déchets sont partout. La ville est un dépôt d’ordures.

Fièvre d’incivilités

Or voilà que, dans un tout autre registre, une petite ville suisse est aussi victime de cette fièvre d’incivilités. C’est du moins l’explication apportée par le maire de Porrentruy (JU), pour justifier l’interdiction de sa piscine aux étrangers non-résidents en Suisse. Motif: trop de casse, trop de harcèlement, trop de problèmes causés par les jeunes venus de l’autre côté de la frontière, à Montbéliard et dans les parages. L’essayiste de droite Laurent Obertone avait publié en 2013 un livre coup de poing intitulé «La France Orange Mécanique» (Ed. Magnus). Avec un sous-titre qui interpelle: «Nul n’est censé ignorer la réalité.» Et bien, parlons-en justement, de cette réalité.

Logique, donc, d’aborder ces sujets au comptoir de l’Helvetix Café, le podcast de Blick qui parle de la France en version suisse. Ras-le-bol? Oui. Fatigue? Oui. Notre conversation, avouons-le, est plus inquiète qu’optimiste. Une partie de la jeunesse française aime en découdre, et se fiche éperdument de l’ordre public. Vu de la tranquille Helvétie, ce séisme-là méritait d’être disséqué. Nous l’avons fait avec Fabrice Le Quintrec, ancien journaliste de Radio-France, à la fois fin connaisseur de la France et nostalgique d’une République qui, hier, partait, selon lui, moins en lambeaux.

A chacun, maintenant, de se faire une opinion et de nous en faire part!

