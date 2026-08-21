Une foudre a frappé une caténaire, provoquant 12 heures de retard pour 500 passagers d'un TGV Hendaye-Paris. Le train, parti jeudi, n'est arrivé à Bordeaux que vendredi matin.

AFP Agence France-Presse

Les passagers d'un TGV reliant Hendaye à Paris jeudi ont été coincés pendant 12 heures dans leur train, finalement reparti vendredi à 6H de Bordeaux, à la suite d'un impact de foudre sur une caténaire, selon la SNCF.

Le train parti jeudi à 16H d'Hendaye devait rallier Paris dans la soirée, mais a été immobilisé deux heures plus tard dans les Landes, entre Ychoux et Morcenx, «en raison d'un défaut d'alimentation électrique provoqué par la foudre tombée sur une installation électrique du réseau ferré», a expliqué SNCF Voyageurs.

Les 500 passagers ont alors été transbordés dans un train en direction d'Hendaye – circulant en sens inverse sur une voie «sans problème» – qui les a ramenés sur leurs pas, en gare de Dax, où un train de substitution à destination de Paris devait assurer la suite de leur voyage.

Mais «en raison du temps pris par ces différentes opérations», le train de substitution reparti de Dax à 20H30 est arrivé «trop tard» à Bordeaux et n'a finalement «pas pu emprunter la ligne à grande vitesse» qui relie Bordeaux à Paris «du fait de travaux de maintenance programmés de longue date», détaille SNCF Voyageurs.

Départ à 6h du matin

«On avait proposé aux personnes parties d'Hendaye de revenir à leur point de départ», explique cette même source à l'AFP. A Bordeaux, des «kits nuits» ont été proposés aux passagers, «le salon Grands Voyageurs a été ouvert et on a fait gardienner le train afin que les voyageurs puissent patienter dans les meilleures conditions de confort à bord du train avant que celui-ci reparte à la première heure», à 6H vendredi matin.

SNCF Voyageurs, qui «regrette sincèrement les désagréments causés par ces perturbations» annonce une «compensation exceptionnelle» à hauteur de 200% du prix du billet. Les travaux, débutés sur une voie de cette ligne à grande vitesse dans la nuit, se poursuivent sur la seconde vendredi matin, indique SNCF Réseau, qui prévoit une reprise de la circulation «en début d'après-midi», avec des «retards résiduels» sur les trains de la journée.



