Face à des températures atteignant 41 degrés, Paris interdit la consommation d'alcool en public jusqu'à dimanche. Une mesure pour réduire la pression sur des hôpitaux débordés.

Daniel Macher

La canicule dure. Et dure encore. A l’heure actuelle, pratiquement aucun autre sujet n’occupe autant l’Europe que ces températures extrêmes. Les météorologues s’accordent largement à dire qu’il n’existe pratiquement aucun précédent comparable en termes de durée et d’intensité de la vague de chaleur que nous traversons. Les situations exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles... et la France recourt donc à une mesure inhabituelle.

A Paris, la préfecture de police a décrété une interdiction temporaire et étendue de la consommation d’alcool en raison de la canicule. De vendredi à dimanche matin, la vente d’alcool à emporter est interdite. A noter: la consommation d’alcool dans les lieux publics est aussi interdite dans la capitale française.

Etendre la mesure

Laurent Nuñez a recommandé d'étendre la mesure: il demande aux préfets d'interdire la consommation et la vente à emporter d'alcool dans l'espace public comme à Paris. Dans un télégramme adressé aux préfets dont l'AFP a eu connaissance, le ministre de l'Intérieur souligne qu'après les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France mardi et mercredi, «des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end à venir».

Il recommande de prendre des arrêtés d'interdiction sur le même modèle que celui pris à Paris jeudi soir. Dans les «départements les plus durement touchés et présentant des risques les plus graves pour les populations», Laurent Nuñez leur écrit qu'ils peuvent «envisager des interdictions sur l'ensemble du territoire départemental».

Les hôpitaux sous pression

Les restaurants et les bars sont toutefois exemptés de cette restriction. Les clients qui y commandent une boisson peuvent continuer à le faire. L’interdiction vise principalement la consommation en plein air, par exemple dans les parcs, sur les places ou au bord de la Seine.

Cette mesure vise à désengorger les hôpitaux. Les établissements de santé de l’agglomération parisienne sont déjà fortement sollicités en raison de la canicule, a expliqué le préfet de police Patrice Faure. Le nombre de patients continue d’augmenter. L’interdiction de l’alcool vise à soulager les services de secours et les hôpitaux, car les interventions liées à l’alcool (une hausse de 20%) mobilisent des ressources supplémentaires.

Jusqu'à 41 degrés

La France a déjà activé le niveau d’alerte maximal pour les services de santé en raison de la vague de chaleur. La combinaison des températures élevées et de la consommation d’alcool est particulièrement problématique: l’alcool favorise la déshydratation, perturbe la régulation de la température corporelle et augmente ainsi le risque de coup de chaleur. A Paris, des températures atteignant 41 degrés ont récemment été enregistrées.

Selon les autorités, une interdiction similaire de la consommation d’alcool avait déjà porté ses fruits lors de la Fête de la Musique dimanche dernier. Les débordements et les urgences auraient ainsi été considérablement réduits.