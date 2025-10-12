Lecornu au défi de composer un gouvernement

Le Premier ministre reconduit tente de composer un gouvernement dans un contexte tendu. Menacé de censure par le PS, il doit présenter un projet de budget rapidement, tout en négociant sur la réforme des retraites.

«Il n'y a pas de deal caché. Ce sera la censure et la dissolution ou pas»

Le temps presse pour le Premier ministre tout juste reconduit à Matignon. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Fragilisé par la défection de LR, Sébastien Lecornu est au défi de composer dans l'urgence un gouvernement qui risque de ne durer que quelques jours. Mais il aura pour objectif premier de déposer un projet de budget au Parlement.

Le temps presse pour le Premier ministre tout juste renommé à Matignon qui est menacé de censure par un Parti socialiste échaudé par quatre semaines de négociations qui n'ont pas abouti à des concessions claires sur ses attentes. Mais qui, avec son exigence de suspension de la réforme des retraites pour prix d'une non-censure, est au centre de toutes les attentions.

En vertu de la Constitution, le Parlement doit disposer de 70 jours pour examiner un projet de budget avant le 31 décembre. Il faudrait donc que le texte lui soit transmis lundi ou mardi, en principe après un passage en Conseil des ministres.

«Je ne ferai pas n'importe quoi»

Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que «les conditions n'étaient plus remplies», a fait monter la pression dimanche en promettant dans la presse dominicale qu'il ferait de même si ces conditions «n'étaient plus remplies à nouveau». «Je ne ferai pas n'importe quoi», a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi. De fait, s'il devait démissionner à nouveau, la perspective d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, réclamée notamment par l'extrême droite, se rapprocherait davantage.

Le président Emmanuel Macron, qui sera absent toute la journée de lundi, pour un voyage en Egypte de soutien au plan Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a d'ailleurs brandi cette menace aux différents partis qu'il a reçus vendredi, s'ils ne parvenaient pas à s'entendre.

Pour résoudre son équation calendaire et politique alors que la plupart des partis composant le socle commun (LR, UDI, Horizons, MoDem, Renaissance) l'ont lâché, achoppant sur la question centrale de la suspension de la réforme des retraites, le Premier ministre pourrait décider de nommer un petit nombre de ministres régaliens, ainsi que les seuls titulaires des Finances et du Budget.

«Partenaire obligé»

Aucune prise de parole de M. Lecornu n'est prévue «à ce stade», a assuré Matignon dimanche à l'AFP. Et si la question du casting et des délais était résolue, il faudrait passer à celle de se maintenir au pouvoir.

A l'exception du PS, l'ensemble de la gauche a appelé à la censure immédiate du gouvernement Lecornu 2, de même que le Rassemblement national et l'UDR d'Eric Ciotti. Ce qui place le parti à la rose comme un «partenaire obligé» de la Macronie finissante, a persifflé dimanche le patron UDI des sénateurs centristes, Hervé Marseille, en prévenant qu'une censure est possible dès «cette semaine».

Car le groupe socialiste (69 députés) est le seul capable de sauver le futur gouvernement et a du coup placé la barre assez haut. Sans confirmation «de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons», a-t-il prévenu dès vendredi.

Une telle suspension «n'épuiserait pas le débat sur le budget et l'avenir de la France, mais ce serait un gage de sa bonne foi et de sa volonté d'ouvrir une nouvelle période», a précisé Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, dans La Tribune Dimanche. «Il n'y a pas de deal caché (...) ce sera la censure et la dissolution ou pas», prévient le Premier ministre dans la presse dominicale.

«Bisbilles personnelles»

La précédente dissolution «a coûté 15 milliards d'euros immédiatement à l'économie française et 0,5 point de croissance, sans compter un an d'inaction», a rappelé Marine Tondelier dimanche à France Inter-franceinfo-Le Monde. Et politiquement, «ça ne résoudra pas grand chose», a-t-elle estimé, comparant ce coût à celui, moins important en 2026, d'une suspension de la réforme des retraites.

«La dissolution est possible, évidemment pas souhaitable et encore évitable», a prévenu de son côté le député socialiste Jérôme Guedj sur LCI, alors que toute la gauche rappelle que les études d'opinion montrent que le Rassemblement national pourrait se renforcer encore à l'Assemblée en cas de législatives anticipées.

Selon un sondage Ipsos BVA-CESI publié par La Tribune Dimanche, la popularité des ténors de l'ex-socle commun (Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin) est en forte baisse. Ils ont «donné aux Français le sentiment d'être dans des bisbilles personnelles, d'avoir ajouté au désordre national pour des enjeux de campagne présidentielle», a commenté Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos.