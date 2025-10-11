DE
FR

La crise française empire
Les Républicains refusent de participer au gouvernement Lecornu

Les Républicains ont annoncé leur décision de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu. Cette position a été communiquée officiellement, marquant une distanciation claire du parti avec l'exécutif actuel.
Publié: il y a 23 minutes
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
Laurent Wauquiez et le président du parti Les Républicains (LR) Bruno Retailleau à Paris, le 10 octobre 2025
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Les Républicains ont décidé samedi de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s'engageant uniquement à apporter «un soutien texte par texte» à l'exécutif, lors d'un bureau politique, instance qui regroupe les principales personnalités du parti.

«Le bureau politique affirme un soutien texte par texte au gouvernement», tout en soulignant «qu'à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement», a indiqué le parti dans un communiqué, précisant que cette décision avait été adoptée «à une large majorité».

Développement suit

