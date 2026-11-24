L'ancien Premier ministre français François Bayrou a assuré qu'il ne voterait ni pour Jean-Luc Mélenchon ni pour Marine Le Pen si ces derniers étaient opposés au second tour. De quoi susciter la colère du leader de La France insoumise, qui a aussitôt répliqué sur X.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Des déclarations qui ne passent pas. Jean-Luc Mélenchon a laissé éclater sa colère, mardi, sur le réseau social X, à la suite de propos tenus par l'ancien Premier ministre centriste François Bayrou le matin même au micro de Franceinfo.

Questionné sur la perspective d'un second tour entre la candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, et le leader de La France insoumise (LFI) lors de l'élection présidentielle de 2027, l'ancien chef du gouvernement a déclaré qu'il ne voterait ni pour l'un, ni pour l'autre. «Les deux sont mortels», a-t-il affirmé, estimant qu'une victoire du RN ou de LFI entraînerait des décisions «dont la France ne se relèvera pas et dont l'Europe ne se relèvera pas».

«Projet de société racialiste»

Cette prise de position en faveur du «ni-ni» a eu le don d'irriter Jean-Luc Mélenchon, qui a aussitôt répliqué sur le réseau social X: «Voilà le pire de l'esprit de défaite typiquement vichiste», a-t-il écrit, déplorant une «capitulation sans condition devant le RN et son projet de société racialiste».

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A l'heure qu'il est, la majeure partie des sondages donnent Marine Le Pen largement en tête (30 à 35%) et Jean-Luc Mélenchon (15 à 19%) en deuxième position, qualificative pour le second tour.