Un homme a été interpellé dimanche après avoir tiré sur des sapeurs-pompiers qui intervenaient sur un feu de véhicules près de Marseille, dont un a été «très grièvement blessé par balle», a annoncé à l’AFP le préfet des Bouches-du-Rhône Jacques Witkowski.
En fin d’après-midi, les pompiers intervenaient pour éteindre un feu de poids lourd et de véhicules légers dans la zone commerciale de Plan de Campagne aux Pennes-Mirabeau, lorsqu’ils ont été «pris à partie par arme à feu», a relaté le préfet des Bouches-du-Rhône.
L’homme qui les a attaqués avait «probablement incendié» lui-même les véhicules, a ajouté Jacques Witkowski. Un sapeur-pompier du grade d’adjudant-chef qui commandait le dispositif a été «très grièvement blessé» et transporté à l’hôpital, ont indiqué les pompiers. Un autre sapeur-pompier et un véhicule ont été touchés, a ajouté le préfet sans donner plus de détails.
«Violence gratuite»
Leur assaillant s’était un temps retranché, avant d’être interpellé. Il «est actuellement remis aux autorités de la police judiciaire», a déclaré le préfet. Selon une source proche de l’enquête, il présente un profil «psy» et était déjà connu de la justice pour des faits de violence, notamment avec une arme. Il était déjà convoqué le 3 décembre prochain pour en répondre.
Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a exprimé «toute [son] indignation face à cette agression violente gratuite à l’encontre de nos pompiers qui s’engagent pour protéger», dans un message sur X.