Un tournage de clip a viré au drame lundi soir à Marseille, dans la cité de la Cayolle. Un homme de 33 ans a été abattu et un autre, âgé de 32 ans, gravement blessé par balles.

Un mort et un blessé par balles lors du tournage d'un clip à Marseille

Un mort et un blessé par balles lors du tournage d'un clip à Marseille

AFP Agence France-Presse

Un homme de 33 ans a été tué et un autre, âgé de 32 ans, blessé lundi soir dans une fusillade lors d'un tournage d'un clip près de la cité de la Cayolle dans le sud de Marseille, a-t-on appris auprès de sources proches, confirmant une information de La Provence.

Une enquête a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée et confiée à la brigade criminelle, a indiqué le parquet de Marseille. Les circonstances de la fusillade restent à préciser, a-t-il ajouté.

Les marins-pompiers de Marseille (BMPM) ont découvert vers 21h30, le corps d'un homme en arrêt cardio-respiratoire sur le chemin de Sormiou dans le 9e arrondissement de Marseille et un deuxième homme «portant plusieurs impacts de balles» non loin, avenue de Colgate. Selon une source proche de l'enquête, il s'agirait «d'un tournage de clip vidéo qui aurait mal tourné».

«Notre ville est frappée par la violence»

Dans ce quartier adossé aux collines des Calanques, plusieurs dizaines de participants encagoulés auraient fait feu face à un mur de roches avec des armes dont certaines n'étaient pas factices, blessant par ricochet les deux victimes, poursuit cette source.

«Ce soir, à La Cayolle, dans les quartiers sud de Marseille, un homme de 33 ans a été tué. Un autre est grièvement blessé. Une nouvelle fois, notre ville est frappée par la violence», a réagi sur X Amine Kessaci, adjoint au maire et figure de la lutte contre le narcotrafic à Marseille. «Du nord au sud de Marseille, nous devons poursuivre sans relâche notre engagement pour que chaque habitant puisse vivre en paix et en sécurité», a-t-il ajouté.

La cité de la Cayolle a longtemps été un haut lieu du trafic de stupéfiants à Marseille, et reste considérée comme une cité sensible malgré la diminution du nombre de points de deal.