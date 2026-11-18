Marine Tondelier, candidate des Ecologistes, a ouvert la porte à une alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Cette déclaration pourrait bouleverser la gauche française avant les prochaines élections présidentielles.

AFP Agence France-Presse

Le chemin se dégage encore plus pour Jean-Luc Mélenchon à gauche: la candidate des Écologistes à la présidentielle Marine Tondelier, mal placée dans les sondages, a ouvert la porte mercredi à un soutien de la candidature de l'Insoumis.

«La dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle est indéniable. Donc, moi je le dis très clairement, je suis prête, et les Écologistes sont prêts à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon», a déclaré Marine Tondelier au journal télévisé de France 2.

«Si les Insoumis ont la volonté d'ouvrir un travail de coalition, de travailler à une majorité présidentielle où chacun pourrait trouver sa place, alors il y a un chemin possible», a ajouté la patronne des Écologistes, dont la candidature est contestée en interne.

Mais la candidate a posé des conditions à son soutien. «On a besoin d'avoir une discussion et d'un travail d'une semaine avec eux pour pouvoir avancer sur l'accord de gouvernement, sur l'accord des législatives, sur l'accord programmatique et sur un dispositif de campagne commun», a précisé Mme Tondelier, qui a toujours dit ne pas se reconnaître dans le projet du candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann.

Un conseil fédéral du parti vert est prévu le 26 novembre, avant un vote des adhérents du 10 au 13 décembre pour déterminer la stratégie présidentielle. «On ne va pas présenter à nos adhérents les options la veille», a insisté Marine Tondelier. Son annonce a rapidement reçu une réponse positive des Insoumis, qui voient là l'occasion d'affirmer encore plus leur leadership à gauche.

«Faisons -le!»

«C'est une bonne nouvelle», a salué sur X le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard. «Faisons-le !», a-t-il lancé.

«C'est une étape importante qui peut contribuer à une victoire populaire en mai prochain. Nous sommes prêts à travailler dès à présent avec les Écologistes pour y parvenir», a abondé auprès de l'AFP le député et cadre insoumis Paul Vannier, chargé des relations avec les autres partis.

Dans les sondages, Marine Tondelier est créditée d'entre 2 et 4% des intentions de vote alors que Jean-Luc Mélenchon frôle parfois les 20% et est donné au second tour.

La moitié du groupe communiste et ultramarins à l'Assemblée nationale, dont son président Stéphane Peu, a déjà annoncé au début du mois soutenir l'Insoumis pour la présidentielle.

Quid de l'international?

Plusieurs élus du parti vert, dont la députée Sandrine Rousseau, poussent également pour un soutien à la candidature du leader LFI.

Mais d'autres, comme le sénateur et ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot, soutiennent le social-démocrate Raphaël Glucksmann. Ce qui lui a valu d'être suspendu temporairement des Écologistes.

Mme Tondelier, grande partisane de l'union, a cependant rappelé qu'il existait des divergences entre son parti et les Insoumis, notamment autour des questions internationales comme l'Ukraine, l'OTAN et l'Union européenne, dont les Écologistes ont une conception beaucoup plus fédéraliste que le mouvement de gauche radicale.

Récemment, la candidate verte avait par exemple défendu le capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé qui s'était attiré les foudres de Pékin après avoir qualifié l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong de «dictateur». «Céder systématiquement aux pressions économiques de la Chine est un signe de faiblesse», avait-elle estimé alors que sur les plateaux de télévision les différents responsables de La France insoumise refusaient de qualifier Mao Zedong de «dictateur».