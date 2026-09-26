Des marches pour le climat ont eu lieu partout en France samedi. Un automobiliste a percuté quatre personnes dans le centre du pays.

AFP Agence France-Presse

Après un été record de chaleur et d’incendies, des milliers de personnes ont défilé samedi à travers la France pour demander des mesures d’urgence pour le climat, la mobilisation de Clermont-Ferrand ayant été interrompue par une voiture qui a forcé le cortège et fait quatre blessés légers.

Environ 260 mobilisations sont répertoriées partout sur le territoire par le site 26septembre.org, appelant à marcher «pour le climat, pour le vivant, pour la paix, pour la justice sociale».

Cette marche survient au sortir d’un été record en termes de chaleur en Europe occidentale, sur fond de réchauffement climatique causé principalement par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.

Drame évité à Clermont-Ferrand

A Clermont-Ferrand, la marche a été interrompue par un accident: une voiture a forcé le passage dans le cortège, blessant légèrement quatre personnes. L’automobiliste, âgé de 37 ans, était sous l’effet de stupéfiants selon les premiers tests, d’après le procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

A Paris, quelques milliers de personnes de tous âges se sont rassemblées à partir de 17h place de la République, arborant des pancartes telles que: «Non-assistance, la planète en danger», «Aux arbres citoyens» ou «Terrien sans terre, t’es rien».

«C’est un sujet hyper important, on a vu les incendies du bassin d’Arcachon, on a vu à quel point le changement climatique fait des ravages», a souligné Solenn, 27 ans et originaire de Bayonne, interrogée par l’AFP, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille. Un peu déçue par le nombre de personnes présentes, elle estimait que la manifestation parisienne avait pâti de la visite du pape en France.

Marion Eynius, 38 ans, est quant à elle venue avec ses deux enfants, âgés de 4 et 6 ans, et plusieurs amis: «J’ai peur pour mes enfants, j’ai honte quand on parle du futur, quand ils me disent “pourquoi ton travail, c’est pas sauver la planète?”»

«Il faut se bouger»

À Arras, plusieurs centaines de personnes ont défilé, dont la candidate écologiste à la présidentielle Marine Tondelier, venue avec son nouveau-né. «Le réchauffement climatique est là, tout le monde le voit, en particulier cet été, mais c’est enclenché depuis un moment», a déclaré Nathalie Flautre, 70 ans, retraitée.

«On a reculé sur plein de plans, c’est pour ça qu’on est là aussi, il faut se bouger», a-t-elle dit à l’AFP, en assurant que «l’écologie, ce sera primordial dans mon choix» pour la présidentielle de mai 2027.

Jean-Paul Dallene, 56 ans, agriculteur à Oppy, dans le Pas-de-Calais, et membre du bureau national de l’Association pour une agriculture durable (Apad), juge qu’il faut «une prise de conscience et il faut que tous les citoyens changent un peu, voire beaucoup, leur mode de vie pour essayer de diminuer l’impact climatique». «Ça fait cinq ou six ans que je viens à ce type de marche», a-t-il ajouté, en soulignant que «le changement climatique impacte fortement l’agriculture mais l’agriculture est aussi source de solutions».

8000 morts à cause de la canicule

Les promoteurs de cette journée réclament des plans d’urgence, d’adaptation et d’atténuation, financés par la taxation des superprofits des énergies fossiles et de l’industrie de l’armement, ainsi qu’un impôt sur le patrimoine des plus riches.

«Rien que cet été, plus de 8000 personnes sont décédées en France à cause de la canicule. Et au moins 500’000 hectares de forêt ont brûlé dans l’Union européenne», a affirmé la militante suédoise du climat Greta Thunberg dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Pourtant, en ce moment même, nos responsables politiques choisissent délibérément d’aggraver encore davantage cette crise», a-t-elle ajouté, en soutien aux marches en France. A Montpellier, la police a dénombré 2000 personnes, et 500 à Marseille.

«Mieux se préparer pour l’été prochain»

Plusieurs marches pour le climat ont eu lieu ces dernières années, dont une Marche du siècle en mars 2019, à laquelle plus de 300’000 personnes sur le territoire ont participé, selon les organisateurs.

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut doit remettre le 30 septembre au Premier ministre un plan national d’adaptation au changement climatique. Ce travail a mobilisé de nombreux ministères sur des thèmes variés – risques naturels, entreprises, agriculture, eau... – afin de «mieux se préparer pour l’été prochain» et «accélérer plus globalement notre action d’adaptation», selon le cabinet de la ministre.