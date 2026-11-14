Une filiale de La Poste française victime d'une cyberattaque record

La filiale du groupe français La Poste confirme avoir subi un piratage massif mi-septembre. Une plainte a été déposée alors que la justice enquête sur cette fuite historique en France.

AFP Agence France-Presse

Maileva, filiale du groupe La Poste, a été victime d'une cyberattaque mi-septembre ayant conduit au vol des coordonnées de 22 millions de personnes, a annoncé La Poste samedi à l'Agence France-Presse (AFP). Maileva «a notifié la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et déposé une plainte. Une enquête judiciaire est en cours», a ajouté La Poste, confirmant des informations données par le site cyberattaque.org, pour qui il s'agit de «l'une des plus importantes fuites de données en France».

Plateforme spécialisée dans l'envoi de courriers professionnels pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (bulletins de paie, recommandés, factures, convocations d'assemblées générales...), Maileva est une filiale de Docaposte, elle-même filiale du groupe La Poste. Elle revendique plus de 70’000 utilisateurs, avec 180 millions de documents envoyés en 2024.

Attaques à répétition

L'attaque dont elle a été victime «a mené à l'exposition des coordonnées (prénom, nom, adresse postale) de 22 millions de personnes, destinataires des entreprises clientes de Maileva», indique le groupe La Poste dans une déclaration transmise à l'AFP. «Conformément à la réglementation, toutes les entreprises concernées ont été informées de l'incident par Maileva», ajoute-t-il.

L'an dernier, une cyberattaque revendiquée par des pirates informatiques prorusses avait touché La Poste à quelques jours de Noël. Les attaques informatiques se sont multipliées ces derniers mois contre des entreprises ou organismes publics. La semaine dernière, Crédit Mutuel Arkéa a déclaré avoir été la cible d'une cyberattaque d'un montant de l'ordre de 100 millions d'euros. France Travail avait fait l'objet d'une attaque massive début 2024, avec un risque de divulgation de données personnelles concernant 43 millions de personnes.