M6 espérait sans doute créer l'événement avec leur «révélations inédites» sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Mardi soir, l’émission «Appel à témoins», animée par Julien Courbet, a surtout été source d'embarras après l'intervention d'un certain «père Marc».
Ce dernier assurait avoir entendu les aveux de Xavier Dupont de Ligonnès lors d'une confession en 2022, plus de dix ans après la disparition du principal suspect du massacre de sa famille. L'homme est allé jusqu'à prétendre détenir une photographie récente du fugitif – qu'aucune personne sur le plateau n'a pu consulter – et disait agir avec l'aval de son évêque.
Mensonge sur mensonge
En réalité, tout cela a été inventé. Hors antenne, le «père Marc» a finalement reconnu avoir menti. Mais il ne s'est pas arrêté là. Selon «Le Figaro», il aurait par la suite poussé la mise en scène encore plus loin en affirmant être lui-même Xavier Dupont de Ligonnès et vouloir se livrer aux autorités.
Si le groupe M6 n'a pas confirmé publiquement cette déclaration, il ne l'a toutefois pas démenti clairement. Côté judiciaire, le parquet de Nantes, chargé du dossier depuis la découverte des corps en avril 2011, n'a pas réagi. En revanche, l'évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin, est sorti du silence. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a dénoncé une séquence «trompeuse» et annoncé son intention de saisir l'Arcom, l'autorité française qui surveille et régule les médias audiovisuels et numériques.
Au lendemain de la diffusion, Julien Courbet a assumé la responsabilité de cette séquence sur RTL: «C'est mon métier, je suis payé pour ça. Allez-y, chargez-moi». De son côté, M6 a adressé ses excuses à Mgr Bruno Valentin.