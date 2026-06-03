L'émission «Appel à témoins» sur M6 promettait des preuves de vie inédites sur le fugitif le plus recherché de France: Xavier Dupont de Ligonnès. Elle a surtout suscité un immense scepticisme.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'émission «Appel à témoins» diffusée sur M6 a relancé l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec la confession d'un prêtre affirmant avoir rencontré le fugitif en 2022.

Le prêtre aurait reçu l'accord de sa hiérarchie pour briser le secret de la confession, mais aucune preuve matérielle ne corrobore ses affirmations.

Plus de 1000 appels ont saturé le standard de l'émission, mais les révélations très attendues ont été perçues par de nombreux internautes comme peu crédibles.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le plus grand mystère criminel français a-t-il basculé en direct à la télévision ou s’est-il résumé à un coup de bluff médiatique? Ce mardi 2 juin, l’émission «Appel à témoins» sur M6 a bousculé les certitudes sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès (XDDL), plongeant les téléspectateurs entre stupéfaction et profonde déception.

Selon les informations relayées par «Le Parisien» et 20 Minutes, le programme s’est achevé sur un coup de théâtre: un homme se présentant comme le père Marc a affirmé avoir confessé le fugitif en 2022 au monastère de Plavilla, dans l’Aude.

Aucune preuve vérifiable

L’homme d’église, assurant avoir l’accord de sa hiérarchie pour briser le secret confessionnel, a décrit un individu «désemparé». Il lui aurait explicitement avoué les meurtres de Nantes commis en 2011.

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Si une religieuse aurait corroboré cette visite en coulisses, ce témoignage extraordinaire – tout comme l’envoi d’une photo mystère à l’animateur Julien Courbet – n’est appuyé par aucune preuve matérielle vérifiable.

Un standard saturé

Portée par les théories de Gilles Gallou, l’ancien enquêteur de la police judiciaire convaincu que le suspect ne s’est pas suicidé, l’émission a compilé plusieurs pistes antérieures à ce rebondissement. Une gérante de location de voitures dans le Var reste catégorique sur le fait de l’avoir croisé le 18 avril 2011.

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D’autres récits plus brumeux ont été avancés: un habitué de café évoquant un homme parlant italien avec un fort accent français, une vidéo floue capturée en 2025 par les caméras de la Tesla d’une randonneuse. Pour justifier les différences physiques, les experts de M6 ont même évoqué l’hypothèse d’injections de Botox ou de chirurgie esthétique.

Si l’émission a plutôt bien fonctionné, faisant saturer le standard avec plus de 1000 appels, la déception est immense chez les internautes. Sur les réseaux sociaux, l’excitation a vite laissé place à l’agacement face à ce que beaucoup qualifient de «compilation de témoignages bidon».

Malgré la mise en scène haletante de Julien Courbet, qui est allé jusqu’à se demander si le corbeau anonyme de la soirée n’était pas XDDL lui-même, l’enquête ne risque pas de bouger d’un iota.