Sept blessés après des tirs de mortiers dans deux lycées à Lyon et Meyzieu jeudi matin. Un proviseur et une conseillère d’éducation figurent parmi les victimes. Cinq personnes ont été arrêtées.

AFP Agence France-Presse

Un proviseur, une conseillère principale d'éducation (CPE) et cinq élèves ont été blessés jeudi matin après des tirs de mortiers à l'intérieur de deux lycées à Lyon et dans sa banlieue, selon la préfecture et le rectorat. Des tirs tendus et des éclats de mortiers d'artifice ont touché les deux personnels éducatifs et quatre élèves du lycée La Martinière Monplaisir à Lyon, et un élève du lycée Beltrame à Meyzieu, précisent-ils dans un communiqué commun.

Le proviseur souffre de brûlures à la main, et la CPE a été touchée à l'épaule, a précisé une source proche de l'enquête confirmant des informations du quotidien régional Le Progrès. Des mortiers d'artifice ont aussi été tirés dans un collège de Vaulx-en-Velin et devant un autre lycéen lyonnais, selon ce communiqué. Cinq personnes ont été interpellées à ce stade, ajoutent la préfecture et le rectorat en dénonçant «des violences inacceptables».

La mobilisation lycéenne s'est un peu tassée dans la région lyonnaise ces derniers jours, mais des violences ont été relevées dans une poignée d'établissements. Jeudi, des tirs de mortiers avaient déjà été recensés à l'intérieur de trois lycées de l'agglomération lyonnaise. Le gouvernement a interdit jusqu'au 27 novembre, la vente de certains mortiers d'artifice, dénonçant «6000 tirs» à l'encontre des forces de l'ordre depuis le 17 octobre mais aussi une recrudescence de leur usage aux abords et dans des lycées.