Des journalistes de BFMTV agressée à la manifestation à Lyon

Lors d'une manifestation à Lyon samedi, deux journalistes de BFMTV ont été agressés par des manifestants. La police est intervenue pour éviter un lynchage, selon la préfecture du Rhône.

AFP Agence France-Presse

Une équipe de BFMTV a été violemment agressée par des manifestants en marge du cortège lyonnais samedi après-midi lors de l'acte V du mouvement social, nécessitant l'intervention de la police pour les «protéger», indique la préfecture du Rhône.

L'équipe de télévision était composée de deux journalistes et deux agents de sécurité. Des manifestants «se sont jetés sur eux», c'était «très violent, avec une volonté de lynchage», déclenchant «un bond offensif des CRS pour aller les protéger», a expliqué à l'AFP la préfecture.

«Ça a été très très fort, l'un d'entre eux s'est pris plusieurs coups. Sa caméra a été jetée par terre, cassée et après ils l'ont récupérée et volée. Et lui, il était sous le choc», a raconté à l'AFP un pigiste indépendant, témoin de la scène.

«J'ai dû moi-même enlever mon badge presse, sinon je me serais fait aussi lyncher», a ajouté ce témoin qui publie des vidéos sous le nom de «Medave Prod» sur les réseaux sociaux et dit avoir reçu, lui, «deux pierres dans le pied».

«Piliers de notre démocratie»

Dans un tweet, le préfet Etienne Guyot «condamne avec la plus grande fermeté les agressions commises aujourd'hui à l'encontre de journalistes lors de la manifestation», rappelant que «la liberté de la presse et le droit d'informer sont des piliers fondamentaux de notre démocratie».

La manifestation lyonnaise réunissant plusieurs causes – marche pour le climat, pour le droit des enfants et la jeunesse – a réuni 8000 personnes selon les autorités. Si l'ambiance était bon enfant dans la grande majorité du cortège, des tensions sont rapidement apparues à sa tête, avec des tirs de mortiers par des manifestants et des tirs de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Une barricade a aussi été mise en place puis incendiée peu avant l'agression des journalistes.