Le suspect du meurtre de Lyhanna face au juge d'instruction

Jérôme Barella, suspect principal dans la mort de Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, sera entendu ce mercredi à Agen par un juge d'instruction.

AFP Agence France-Presse

Jérôme Barella, principal suspect dans la mort et le viol de Lyhanna, une enfant de 11 ans retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, doit être entendu mercredi à Agen par un juge d'instruction, a-t-on appris de source proche du dossier. Cet intérimaire de 41 ans, interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition de la collégienne fin mai, avait dans un premier temps été mis en examen pour «enlèvement et séquestration» à la suite de sa garde à vue.

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