Choqués, les Français se mobilisent après l'affaire Lyhanna

Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Paris et 110 villes françaises ce samedi, exigeant une loi intégrale contre les violences sexuelles, après le drame de Lyhanna, une collégienne violée et tuée.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des milliers de manifestants, dont des familles, ont défilé le 4 juillet dans 110 villes françaises, dont Paris, pour dénoncer les violences sexuelles et réclamer une loi-cadre intégrale. Cette mobilisation fait suite à l'affaire Lyhanna, une collégienne violée et tuée dans le Gers.

A Paris, les organisateurs ont comptabilisé 100'000 participants. Le cortège a scandé des slogans comme «Darmanin, des moyens!» et dénoncé une justice sous-dotée, avec 94% de classements sans suite pour les plaintes de viol.

Une coalition de 180 associations a proposé 140 mesures en 2024, inspirant une proposition de loi de 78 mesures déposée en 2025. Plus de 340'000 personnes ont signé une pétition, et le gouvernement prévoit d’arbitrer ces mesures mi-juillet avant un examen parlementaire cet automne.

AFP Agence France-Presse

«Pour Lyhanna, on n'oublie pas!»: des milliers de manifestants, dont de nombreuses familles avec enfants, se sont rassemblés partout en France samedi contre les violences sexuelles à l'appel d'associations féministes et de défense des enfants pour réclamer une «loi-cadre intégrale» sur le sujet.

A Paris, où le cortège s'est élancé sous un soleil de plomb vers 15H00 de la place de la Bastille vers Nation, les manifestants scandaient «La vérité sort de la bouche des enfants», «160'000 enfants que faites vous?», «Darmanin, des moyens!», sur des musiques d'Angèle et Clara Luciani.

«Nous sommes touchés personnellement en raison des agressions sexuelles dans les écoles où sont nos enfants à Paris. Les politiques font semblant de prendre des mesures», a estimé auprès de l'AFP Raphaël, qui n'a pas souhaité donner son nom, venu avec sa femme et ses deux enfants.

Dans la capitale, les organisateurs ont revendiqué 100'000 participants, saluant «une mobilisation historique contre les violences sexuelles». Eline, lycéenne de 17 ans présente dans le cortège, a raconté être allée porter plainte pour un viol cette année. «Le policier m'a dit que ce n'était pas un viol, que cela pouvait ruiner la vie de cet homme, il m'a fait culpabiliser et a remis en cause tout ce que je disais», a-t-elle témoigné.

«Parler du respect»

«On ne peut pas se contenter de cette justice sous-dotée en moyens et qui protège les agresseurs plutôt que les victimes. Avec 94% de classements sans suite des plaintes pour viol, il y a de nombreux agresseurs qui sont signalés à la justice et ne sont pas inquiétés», a déclaré Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, en amont de la manifestation.

Dans l'affaire Lyhanna, «le gouvernement a fait passer les failles de l'enquête pour des dysfonctionnements alors que c'est comme ça que la justice fonctionne en France», a déploré auprès de l'AFP l'écrivaine Virginie Grimaldi. Des manifestations étaient organisées dans quelque 110 villes en France, comme Agen, Dijon ou Toulouse.

Dans la matinée, 200 à 300 personnes se sont rassemblées à Rennes, parmi lesquelles François Rouillard, 43 ans et père de deux filles, qui a dit à l'AFP souhaiter «un peu plus d'éducation au niveau de l'école» et plus largement «parler du rapport hommes-femmes, du respect».

Dans leur appel, les organisateurs, qui rassemblent 180 associations, réclament une loi «globale» plutôt que des «mesures et des lois parcellaires, dictées par l'urgence d'affaires successives». Ce texte permettrait de lutter «à 360 degrés» contre les violences, allant de la prévention et du traitement judiciaire à l'accompagnement des victimes, notamment les plus vulnérables.

Au Parlement à l'automne

Cette «coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale» avait proposé fin 2024 un ensemble de 140 mesures, sur le modèle de l'Espagne. Elles ont inspiré une proposition de loi de 78 mesures déposée fin 2025 par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez et cosignée par une centaine de députés principalement de gauche (hors LFI) et de la coalition gouvernementale.

«Nous attendons que le Premier ministre tienne ses engagements de présenter la loi intégrale à l'automne», a déclaré la députée dans le cortège parisien. Depuis l'affaire Lyhanna, cette collégienne de 11 ans violée et tuée dans le Gers, la coalition organise chaque lundi soir des rassemblements devant les tribunaux en régions et devant le ministère de la Justice à Paris. Plus de 340'000 personnes ont signé une pétition en ligne pour cette loi.

Dans le sillage du drame, le gouvernement a annoncé des mesures de lutte contre la pédocriminalité, dont certaines inspirées des associations. Selon la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé, le gouvernement recevra les parlementaires mi-juillet pour «arbitrer» les mesures qui pourraient intégrer une future loi intégrale, dont l'examen est promis à l'automne.

«Si le gouvernement a une volonté politique d'agir contre les violences, qu'il agisse vite et fasse adopter cette loi y compris par le 49.3», qui permet de passer un texte sans vote, a lancé Arnaud Gallais, président de Mouv'Enfants, une organisation de victimes d'inceste.