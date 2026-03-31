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Le rapport d'autopsie révélé
La cause de la mort de Loana serait «médicale ou toxique»

Les circonstances du décès de Loana Petruciani s’éclaircissent. L’autopsie écarte l’intervention d’un tiers et privilégie une cause médicale ou toxique, rapporte Nice Matin. Des analyses complémentaires sont en cours pour confirmer ces hypothèses.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Loana le 5 juillet 2001, lors de la dernière soirée consacrée à l'émission de téléréalité Loft Story.
Photo: AFP
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Luisa GambaroJournaliste

Les circonstances de la mort de Loana Petruciani, ancienne star de la téléréalité française, se précisent, relaie Nice Matin. Ce mardi 31 mars, le procureur en charge de l'affaire a révélé les résultats de l'autopsie, pratiquée par deux médecins légistes le lundi 30 mars, soit cinq jours après la découverte de son corps sans vie dans son domicile à Nice, le mercredi 25 mars. 

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Le rapport exclut d'abord toute intervention d'un tiers dans le décès de Loana, mais pointe vers une cause «médicale ou toxique». D'autres analyses et prélèvements devront confirmer cette piste lors des jours à venir. 

En plus de la plaie sur le cuir chevelu de Loana, les médecins disent également avoir remarqué des ecchymoses sur son dos, ses lombaires et son fessier. En revanche, aucune fracture ni trace de coups violents ou de strangulation n'a été relevée. Malgré cette autopsie, les experts ne sont pas encore en mesure de dater le décès de Loana. Pour l'heure, son corps a été remis à sa famille. 

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