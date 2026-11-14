Les lycées français sont-ils devenus des zones de non-droit?

Etablissements scolaires incendiés, ou perturbés par des tirs de mortiers d'artifice. Aggressions contre les enseignants et les proviseurs. Demande d'installation de caméras de surveillance. Les lycées français sont-ils devenus des zones incontrôlables?

En bref Alors qu'une nouvelle journée de manifestations sociales et lycéennes se prépare ce samedi 14 novembre, la violence dans les lycées français reste un sujet préoccupant.

Les écoles peinent à prévenir ces incidents malgré des dispositifs de sécurité renforcés. Les lycées professionnels enregistrent plus de trois fois plus d'incidents graves par élève

Les accusations du gouvernement français sur l'infiltration de militants d'ultragauche restent à prouver.

Richard Werly Journaliste Blick

Ils sont devenus des cibles. Ils brandissent désormais des pancartes pour dire «non à la violence» à l'intérieur des lycées qu'ils sont supposés diriger. François Resnais est l'un des responsables du syndicat français des cadres de l'Education nationale. Il démarre toutes ses interventions publiques par un message de soutien aux revendications des élèves, après plus d'un mois de manifestations et de colère.

Mais il doit l'admettre: lui et ses collègues proviseurs ou responsables de lycées se sentent aujourd'hui en danger. «J'ai enseigné près de vingt ans dans des quartiers populaires de la région parisienne où je suis toujours parvenu à faire respecter l'autorité. Mais aujourd'hui, le problème est différent: nos lycées sont la proie de saboteurs violents», explique-t-il.

Chaos éducatif

Preuve de leur malaise et de leurs peurs, ces cadres de l'Education nationale ont eux aussi manifesté ce vendredi 13 novembre à Paris. Et pas n'importe où: devant le Collège de France, proche de la Sorbonne, l'un des hauts lieux de l'enseignement et de la connaissance. Pourquoi avoir choisi ce symbole? «Parce que ceux qui tentent de mettre le feu aux lycées, ou ceux qui tirent des mortiers d'artifice dans les salles de classe, ont un agenda de chaos éducatif. Ils ne veulent pas que la jeunesse étudie», poursuit François Resnais.

Un constat confirmé par une jeune lycéenne pourtant elle-même impliquée dans le mouvement de revendications, qui exige notamment le retrait de la plateforme «Parcoursup» d'accès à l'enseignement supérieur et le déblocage de dix milliards d'euros pour la rénovation des établissements à travers la France. Monica Shanone Ongmilane est lycéenne en région parisienne. Nous l'avons longuement interrogée pour Republick, notre podcast hebdomadaire. «J'ai moi-même expérimenté ces actes de violence. Si le prof n'avait pas fermé la porte de notre classe, un mortier serait venu exploser près de mon bureau. J'ai vu des lycéens se joindre à ces casseurs. Il y a une vague de violences qui nous met nous aussi en danger.»

Revendications non satisfaites

Le gouvernement français se prépare, ce samedi 14 novembre, à une nouvelle journée de mobilisation contre la vie chère, mais aussi en faveur des revendications de la jeunesse. A nouveau, 70'000 policiers seront déployés à travers le pays. Il est vrai que le mouvement social s'étiole. Il est aussi vrai que, sur les 4000 lycées français, seules quelques dizaines étaient encore bloquées ces derniers jours. Mais l'élément nouveau est l'irruption de la violence à l'intérieur des établissements.

Jugez plutôt: 81 chefs d'établissement et adjoints ont été blessés depuis le début du mouvement lycéen, à la fin septembre. 240 personnels de l'Education nationale ont été touchés ou pris à partie. A Bègles, en Gironde, le 9 novembre, un proviseur a été délibérément visé par un pavé, blessé à la tempe, puis hospitalisé. A Nancy, le 6 novembre, un proviseur adjoint a été aspergé avec un extincteur par une personne dissimulée dans une poubelle.

Les poubelles, justement: de plus en plus de directeurs d'école les font cadenasser ou les suppriment purement et simplement pour éviter que des élèves, ou des casseurs infiltrés, y mettent le feu. «Disons-le: nous ne sommes souvent plus capables d'assurer la sécurité dans nos établissements», reconnaît notre syndicaliste de l'Education nationale. Ce que le gouvernement a dénoncé, en accusant même le personnel des lycées incriminés. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a parlé de «complicités».

Complicités dans les lycées

Des enseignants ou des personnels administratifs auraient aidé les lycéens les plus révoltés à abîmer leurs bâtiments ou leurs salles de classe. Vrai? Un syndicaliste policier, Bruno Bartocetti, interrogé par la chaîne LCI, l'estime plausible. Selon lui, les forces de l'ordre avaient constaté, lors des émeutes de 2023 à la suite de la mort du jeune Nahel à Nanterre (tué lors de son interpellation par la police après un refus d'obtempérer), des collusions entre certains enseignants et les jeunes manifestants. Des mortiers d'artifice avaient été stockés dans des lycées. «Nous sommes parfois face à des zones de non-droit», complète-t-il.

Pour y remédier, un appel a été lancé par les syndicats de proviseurs: multiplier la vidéosurveillance. Sauf que peu croient à son efficacité. Les jeunes dans les lycées agissent souvent capuchonnés. Ils sont difficiles à identifier. Entre élèves, la loi du silence prévaut. D'où une autre question: l'ultragauche, pointée par le gouvernement pour sa responsabilité dans certains sabotages, comme l'incendie récent de la mairie de Limoges, a-t-elle noyauté le personnel de l'Education nationale?

Collusion idéologique

L'accusation est rejetée par les connaisseurs de cette administration. «Il peut y avoir des collusions idéologiques, poursuit un directeur de lycée parisien, désireux de rester anonyme. J'ai vu des tracts de La France insoumise (gauche radicale) circuler dans mon lycée. Mais la violence, c'est autre chose. On veut créer des abcès de fixation, forcer la police à intervenir dans les établissements. C'est un piège.»

L'affaire est en tout cas très sérieuse, et elle risque de s'envenimer vu l'absence actuelle de solution négociée. Beaucoup de parents de lycéens accompagnent désormais leurs enfants pour les «protéger». Le risque de voir la mobilisation gâcher l'année scolaire échauffe les esprits. Et la campagne présidentielle alimente la rhétorique de l'ordre et de l'autorité dans un pays en pleine effervescence sociale.

Selon le syndicat SNPDEN-UNSA, une cinquantaine de chefs d'établissement envisageraient désormais une mutation ou un départ de leurs fonctions. C'est peu, sur les 10 000 chefs d'établissement, dont 3 700 proviseurs de lycées. Mais cela alimente le climat de peur et d'absentéisme chez les cadres scolaires et les enseignants. Pile au moment où les élèves se plaignent déjà d'avoir trop de changements d'emploi du temps et trop de profs absents ou malades.