Le Français Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour le meurtre de sa famille, aurait été vu promenant un chien. Le shérif du comté de Brewster, au Texas, vient de lancer lance un appel à témoins pour localiser le fugitif.

Un shérif du Texas recherche Xavier Dupont de Ligonnès et son labrador

Un shérif du Texas recherche Xavier Dupont de Ligonnès et son labrador

Léo Michoud Journaliste Blick

Mais où est Xavier Dupont de Ligonnès, le Français suspecté d'avoir tué et enterré sa femme et ses quatre enfants sous sa terrasse, à Nantes en 2011? Lui qui aimait la musique et la danse country est peut-être aux Etats-Unis, comme le laisse penser l'appel à témoins du bureau du Shérif du Comté de Brewster, au Texas, ce mercredi 25 mars.

«Xavier a peut-être été vu en 2020 dans le sud du comté de Brewster, avec un labrador noir. Si vous avez des informations, veuillez nous contacter», a publié la police locale sur Facebook en partageant des vieilles d'une quinzaine d'années de l'homme de 65 ans. Cette potentielle nouvelle piste sur l'homme le plus recherché de l'Hexagone a fait grand bruit.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Xavier Dupont de Ligonnès pourrait être mort ou en fuite, l'enquête en cours ne le dit pas. Quoiqu'il en soit, le shérif texan «recherche des informations sur le lieu où se trouve» le suspect. Sa zone d'action se trouve à la frontière avec le Mexique, et depuis 2020 il a pu se passer bien des choses.

Les enquêteurs français «pas informés»

Chargé de l'enquête en France, le procureur de la République de Nantes a réagi ce jeudi, comme le rapporte TF1. «A ce jour, ni le juge d’instruction saisi du dossier, ni moi-même, ni les enquêteurs qui travaillent dessus depuis le début n’avons été informés de cet appel à témoin d’un service de police Texan», regrette Antoine Leroy.

Plusieurs témoignages et autres fausses pistes se sont multipliées, sur les quinze années de fuite de «XDDL», sans jamais être vérifiées. En 2019, le retraité français Guy Joao avait été interpellé à l'aéroport de Glasgow, pris à tort pour le suspect.