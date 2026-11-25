Le village de Parlan, en France, a doublé sa population depuis 2008 grâce à une initiative inédite: offrir des terrains gratuitement. Avec 504 habitants en 2026, commerces et services locaux prospèrent à nouveau.

En bref Le village de Parlan, dans le centre de la France, a doublé sa population depuis 2008, atteignant 504 habitants en janvier 2026, grâce à une politique d'attribution gratuite de terrains à bâtir. Cette initiative a permis d'attirer de nouveaux habitants et de revitaliser l'économie locale.

Les nouveaux venus profitent de terrains quasi gratuits, comme Aline Visy qui a payé 5 euros pour 1000 m2. En contrepartie, les habitants doivent construire et rester au moins 10 ans dans la commune.

Depuis 2008, l'école est passée de 32 à 56 élèves et a conservé trois postes d'enseignants. Une trentaine de familles ont été accueillies en quinze ans, relançant les commerces locaux et créant de nouveaux services.

AFP Agence France-Presse

Boulangerie, coiffeuse, esthéticienne, épicerie, café, ostéopathe: à rebours de ses voisins, le village de Parlan, dans le centre de la France, a vu sa population doubler pour dépasser les 500 habitants et ses commerces fleurir grâce à une offre de terrains gratuits.

Aline Visy, 73 ans, fait partie de ces nouveaux venus qui ont acquis un terrain à bâtir pour la somme symbolique de cinq euros les 1000 m2. Elle y a fait contruire un pavillon de plain-pied avec une large baie vitrée donnant sur le village.

«Financièrement, c'est très intéressant: l'argent qu'on ne met pas dans le terrain, on peut le mettre dans la maison», explique à l'AFP cette infirmière à la retraite, également attirée par l'offre de commerces, incomparable avec celle des bourgs voisins. Tout près, une maison en construction attend à son tour de nouveaux habitants.

A rebours de la désertification rurale, Parlan bruisse de vie dans la Châtaigneraie cantalienne, région naturelle verdoyante et très rurale. Pourtant en 2008, faute d'élèves en nombre suffisant, la petite école communale a perdu un poste d'enseignant. Tout juste élu maire, Michel Teyssedou décide de réagir. «Nous avons décidé de mettre en place une attractivité très forte, inédite, qui a consisté à offrir des terrains gracieusement», explique l'édile, 72 ans aujourd'hui.

504 habitants

La mairie commence à acheter des terrains qu'elle cède gratuitement à des primo-accédants. En contrepartie, les nouveaux propriétaires s'engagent à construire et à rester au moins 10 ans sur la commune. Résultat: une trentaine de familles accueillies sur plus de quinze ans, se réjouit l'élu. Le nombre d'habitants passe ainsi de 280 en 2008 à 504 en janvier 2026. L'école, qui comptait 32 élèves en 2008, en accueillera 56 en janvier et a pu conserver trois postes d'enseignants.

Les territoires ruraux ont «de grosses difficultés d'attractivité» faute d'une «offre de logement» qui corresponde aux attentes des «personnes qui souhaitent s'installer», souligne Michel Teyssedou, pour lequel la question du logement est «stratégique». Pour autant, «il ne suffit pas d'offrir du terrain à bâtir, il faut créer un contexte de services, notamment de commerces».

La mairie a ainsi investi dans une maison inoccupée pour créer un commerce et deux logements. Elle a également acheté une ancienne grange, revendue à un ostéopathe venu du sud-est du pays et qui exerce désormais ici. Laurent Laborie, 56 ans, charcutier, a aussi été soutenu par la mairie pour agrandir son magasin situé au coeur du village et ajouter une épicerie et un relais-colis.

«On amène une offre qu'il n'y avait pas auparavant avec des fruits et légumes, du fromage, de l'épicerie courante, de dépannage», dit-il, en expliquant que certains clients font même le principal de leurs courses chez lui. Une offre bienvenue: avec la hausse du prix du carburant, aller à Aurillac, le chef-lieu du département, pour s'approvisionner peut être «très onéreux», note le maire.

«Fiscalement, on s'y retrouve»

Parlan a également mis un local à disposition d'un jeune couple venu de région parisienne pour qu'il apporte un service de restauration le soir. «J'ai senti que le village était dynamique. On a énormément de commerces, ça donne envie d'y habiter!» s'enthousiasme Julien Fleury, 39 ans, qui a ouvert «Le fumoir du Cantal» où il propose des plats à base de viandes et de poissons fumés.

En 2012, Audrey Carrière, 37 ans, a elle aussi profité de l'offre de terrains pour construire une maison dans le village où elle a installé son salon de coiffure. Depuis, pour faire face à la demande, elle a même dû s'agrandir et embaucher une deuxième coiffeuse. La commune s'est-elle endettée? «Fiscalement, on s'y retrouve. Je pense que le bon réflexe, c'est de se demander non pas combien ça coûte, mais surtout combien ça rapporte», balaye le maire. Deux terrains restent à acquérir et «il y a encore du potentiel», assure-t-il. Pour lui, «il n'y a pas de territoires sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet».