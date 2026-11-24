Gisèle Pelicot dénonce l'utilisation non consentie de photos dénudées d'elle pour promouvoir un essai critique sur l'emprise, qualifiant cet acte de «profonde humiliation».

Pour promouvoir un livre, un éditeur publie des photos de Gisèle Pelicot dénudée

Pour promouvoir un livre, un éditeur publie des photos de Gisèle Pelicot dénudée

AFP Agence France-Presse

La Française Gisèle Pelicot, figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles, s'est dite lundi «profondément choquée» et «humiliée» par l'utilisation sans son accord de photos d'elle dénudée pour la promotion d'un essai critique sur le phénomène d'emprise. Gisèle Pelicot avait publiquement témoigné des viols commis entre 2011 et 2020 par 49 hommes recrutés par son ex-mari, qui l'assommait aux anxiolytiques. Celui-ci a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en décembre 2024 à Avignon (sud), à l'issue d'un procès au retentissement mondial.

«Je suis profondément choquée que des images relevant de mon intimité la plus absolue puissent être exhibées et instrumentalisées à des fins commerciales», a affirmé Gisèle Pelicot dans une déclaration transmise à BFMTV. «Je refuse que mon intimité devienne un argument publicitaire». Pour promouvoir l'essai «Emprises, les impasses d'une success story», la maison d'édition Tinbad aurait, selon le journal satirique Le Canard enchaîné, envoyé à certains médias des photos et vidéos pornographiques de Gisèle Pelicot réalisées par son ex-mari.

L'AFP n'a pas été destinataire de cet ouvrage, signé par la psychanalyste Sabine Prokhoris, ni de son matériel de promotion. Dans un communiqué publié sur son site, la maison d'édition Tinbad présente ses excuses, déplore une «communication malheureuse» mais affirme qu'«aucune image de viol, ni vidéo à caractère pornographique» n'ont été transmises à la presse, sans démentir l'envoi de photos dénudées.

Communication «inadaptée»

«Aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois humiliée, exposée et blessée. Comme si l'épreuve du procès n'avait pas suffi!», a également souligné Gisèle Pelicot auprès de BFMTV, assurant qu'elle usera de «toutes les procédures nécessaires à l'encontre de la maison d'édition Tinbad et de l'auteure de cet ouvrage».

Contactée par l'AFP, Sabine Prokhoris renvoie à un communiqué dans lequel elle évoque «l'entière responsabilité» de son éditeur dans la communication «inadaptée» autour de son livre, dont «le sujet n'est pas l'affaire dite 'Pelicot' mais l'examen critique de la notion d'emprise».

Selon sa quatrième de couverture, cet essai appelle à «réfléchir librement» à la notion d'emprise, qualifiée de «pièce maîtresse de la doxa #MeToo» et «régulièrement invoquée pour imposer 'l'évidence' indiscutable de la situation de 'victime'». «Ces situations psychiques, foncièrement ambiguës, impliquent chacun des partenaires de façon également responsable, quoique non symétrique», est-il également écrit. Dans leur communiqué, les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne procéderont à aucun «retirage du livre», au-delà des 280 exemplaires en circulation.