Un gendarme a perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de la route en Haute-Savoie. Ils participaient à la sécurisation du sommet du G7, selon une source sécuritaire.

Un gendarme chargé de la sécurité du G7 meurt dans un accident

Un gendarme chargé de la sécurité du G7 meurt dans un accident

AFP Agence France-Presse

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

D'après cette source, une voiture se serait déportée sur une route départementale à proximité de la commune de Fessy, percutant une colonne de la gendarmerie, forte d'une dizaine de personnes. Le gendarme décédé était âgé de 38 ans.

Plus de 14'000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers français sont mobilisés pour sécuriser le G7. Organisée à partir de lundi et jusqu'à mercredi, la conférence diplomatico-économique va réunir dans les Alpes les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l'Union européenne. Evian est la première ville française à accueillir à deux reprises un sommet du G7, après celui de 2003.

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