Licencié en février, un ancien employé d’une entreprise aéronautique du Val-d’Oise a reconnu avoir incendié les locaux de son ex-employeur pour se «venger». Le sinistre n’a pas fait de blessé.

AFP Agence France-Presse

Il voulait «se venger» de son récent licenciement: un jeune homme a reconnu avoir incendié les locaux de son ancien employeur dans le domaine aéronautique, dans le Val-d’Oise, et devait être présenté dimanche à un juge à Pontoise en vue de son incarcération, a-t-on appris auprès du parquet.

Interpellé sur les lieux, l’homme de 26 ans a reconnu les faits. Selon des employés présents sur place, il aurait dit qu’il voulait «détruire la société comme elle l’avait détruit», a-t-on appris de source policière. L’incendie volontaire, qui n’a pas fait de blessé, s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Ouen-l’Aumône.

1500 mètres carrés dégradés

Peu après 3h00 du matin, l’homme a mis le feu à un bâtiment de la société Lisi Aerospace (groupe Lisi), spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces de haute technologie pour l’aéronautique, sous l’œil des caméras de surveillance, selon une source policière. L’entreprise a déjà estimé son préjudice à 19 millions d’euros, 1500 mètres carrés de locaux ayant été dégradés.

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«Suivant ses premières déclarations, l’homme voulait se venger de son licenciement pour faute professionnelle qu’il jugeait abusif, et qui lui avait été annoncé en février. “Je me venge de ceux qui m’ont viré, je mets le feu”: c’était son projet», a résumé le magistrat du parquet au tribunal judiciaire de Pontoise, joint par l’AFP. «Il n’a cependant pas dit qu’il voulait attenter à la vie de personnes», a rapporté ce magistrat.

L’ancien employé portait sur lui un couteau et un marteau – avec lequel il aurait brisé des équipements – et vraisemblablement un jerrycan qui n’a pas été retrouvé. Il devait être présenté dimanche après-midi à un juge d’instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d’homicide avec préméditation, destruction par un moyen dangereux pour les personnes (incendie) et dégradation grave d’un bien d’autrui, a précisé le parquet, qui a requis le placement en détention provisoire.

«Manquements professionnels»

Il serait entré sur le site où des salariés travaillaient et les aurait prévenus. «Il avait l’air énervé», selon les déclarations d’employés qui l’ont maîtrisé avant de lui offrir un café, en attendant la police, selon le parquet. Cet homme n’était jusqu’alors connu de la justice que pour conduite sans assurance.

Il aurait été licencié en février «à la suite de manquements professionnels – notamment pour avoir fumé sur le site industriel et s’être disputé avec un collègue», a avancé la source judiciaire. Selon une source policière, il aurait travaillé sur place quelque 18 mois.