Dans la nuit de dimanche, un homme de 38 ans a été tué au centre de Grenoble après une rafale de coups de feu. Une femme a été touchée au bras et a dû être hospitalisée.

Un videur de boîte de nuit abattu en plein centre de Grenoble

Un videur de boîte de nuit abattu en plein centre de Grenoble

AFP Agence France-Presse

Le videur d'un établissement de nuit a été tué par balles et une femme blessée à un bras, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre-ville de Grenoble, a indiqué le parquet. L'homme, âgé de 38 ans, a été victime d'une rafale de «plusieurs coups de feu» vers 2h30, dimanche, sur la place Notre-Dame, en plein centre-ville. Il est décédé sur les lieux, a précisé le parquet à l'AFP.

Une femme de 26 ans, «victime collatérale» des tirs qui se trouvait à ses côtés, a été plus légèrement touchée au bras et hospitalisée sans pronostic vital engagé, a-t-on précisé de même source.

Enquête classée sans suite

Cinq étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur les lieux mais les premières auditions de témoins font état d'«un seul tireur», selon le parquet.

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L'homme décédé était videur dans un établissement de nuit grenoblois. Une enquête pour «violences» avait été classée sans suite à son sujet à l'automne 2025, selon la même source. «Le mobile du crime reste inconnu et aucune piste n'est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs», a indiqué le parquet dans un message à l'AFP.