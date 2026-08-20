Un homme de 24 ans a été abattu mercredi soir à Maxéville, près de Nancy. Quatre suspects armés, actuellement en fuite, seraient impliqués dans cet acte d'une violence rare, selon les autorités.

AFP Agence France-Presse

Un homme de 24 ans a été abattu mercredi soir à Maxéville, tout près de Nancy, et une «enquête de flagrance» pour «assassinat» ouverte, a indiqué jeudi le parquet. «A ce stade, les motifs de l'acte sont inconnus», a précisé à l'AFP le procureur adjoint, Amaury Lacôte.

Des sources policières ont indiqué à l'AFP que les auteurs présumés des tirs étaient en fuite. Selon une autre source policière, la victime était connue du Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et quatre individus seraient impliqués dans les faits, munis d'armes longues et d'armes de poing. L'une d'elle a été retrouvée sur place, ainsi que de nombreuses douilles, selon la même source.

Un quartier plutôt calme

Il était environ 21h15, dans le quartier du Champ-le-Boeuf, un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), quand «un commando armé est venu assassiner un jeune qui était en bas de son immeuble (puis) a été poursuivi jusqu'à chez lui», relate auprès de l'AFP le maire de la commune, Christophe Choserot, qui s'est rendu sur place.

Le quartier est habituellement «plutôt calme» et ne «pose pas de difficulté», explique l'édile. Des «points de deal» y sont implantés et il peut aussi y avoir des faits de délinquance comme des voitures brûlées, mais les faits de mercredi soir étaient d'un «niveau de violence rarement vu».