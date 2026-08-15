Un jeune de 16 ans lutte pour sa vie après une fusillade dans la nuit du 14 au 15 août à Villeurbanne. Deux suspects armés ont pris la fuite, laissant derrière eux des étuis de calibres 7,62 et 7,65 mm.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé par balles dans la nuit de vendredi à samedi près de Lyon, avec un «pronostic vital engagé», a indiqué le parquet lyonnais. Deux sources, l'une proche de l'enquête et l'autre policière, avaient déclaré initialement à l'AFP que la victime était âgée de 17 ans.

Une enquête ouverte pour «tentative de meurtre en bande organisée, transport et détention d'arme et association de malfaiteurs» a été confiée à la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée (DCOS) du Rhône, a détaillé le parquet de Lyon à l'AFP. La fusillade est survenue sur la voie publique à Villeurbanne (Rhône) vers 1h du matin.

Deux étuis de calibres retrouvés

A l'issue de cette dernière, deux personnes ont pris la fuite, selon une source policière. Deux étuis de calibres 7,62 et 7,65 mm ont été découverts sur place, a-t-elle précisé. «C'était dans le quartier Grandclément, connu pour son narcotrafic. Les suspects, qui étaient armés d'une arme longue et d'une arme de poing, circulaient à trottinette», a détaillé pour sa part une source proche du dossier.

«Touchée à l'abdomen et à un mollet», la victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon puis prise en charge «avec un pronostic vital engagé», selon la même source. Aucune précision n'a été communiquée sur les circonstances précises de la fusillade, ainsi que sur le profil du blessé.