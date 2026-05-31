Deux mineurs ont été arrêtés dans l'enquête sur la fusillade meurtrière du 26 mai à Grenoble. L'attaque, liée à un point de deal, a causé un mort et quatre blessés.

AFP Agence France-Presse

Deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue dans l'affaire de la fusillade survenue mardi soir à Grenoble, qui avait fait un mort et quatre blessés, a indiqué dimanche à l'AFP le parquet de Lyon. «Les deux gardes à vue sont toujours en cours», a-t-on indiqué, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Les deux mineurs sont suspectés d'être impliqués dans une fusillade mardi soir près d'un point de deal dans un quartier sensible de Grenoble, qui avait fait cinq victimes, toutes connues de la justice et présentant de lourds casiers judiciaires: un homme âgé de 33 ans avait succombé à ses blessures, atteint de deux balles dans le dos. Quatre autres hommes avaient été blessés, pour certains grièvement.

Le procureur de Grenoble Etienne Manteaux avait estimé mercredi que ces faits «apparaissent de façon évidente comme une riposte» à des tirs mortels survenus le dimanche précédent dans la commune voisine d'Echirolles. Ces derniers avaient entraîné la mort d'un homme, un «mineur de 16 ans», dont le corps avait été retrouvé dans un véhicule calciné. Les deux dossiers avaient été transmis à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon.