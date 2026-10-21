Un avion militaire s'est écrasé dans l'est de la France dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins un mort. L'épave a été retrouvée près de l'ancienne base aérienne de Toul-Rosières.

Mattia Jutzeler et AFP

Un avion de chasse Mirage-2000D s'est écrasé mardi soir près de Nancy, dans le nord-est de la France, au cours d'un vol d'entraînement, faisant au moins un mort dans l'équipage, a-t-on appris mercredi auprès de l'armée de l'Air et de l'Espace.

L'accident de l'appareil de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey s'est produit à proximité de Rogéville vers 23H00, selon cette source confirmant une information du média Ici Lorraine. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième membre d'équipage.

Un «avion militaire s'est crashé», avait indiqué un peu plus tôt ce mercredi Henry Lemoine, maire de Pont-à-Mousson sur Facebook, partageant des images des équipes de secours.