Un jeune de 15 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir été percuté lors d’une course automobile sauvage. Le conducteur a pris la fuite et est activement recherché.

AFP Agence France-Presse

Un spectateur de 15 ans a été percuté dans la nuit de vendredi à samedi par un participant à une course automobile sauvage organisée dans une zone industrielle près de Clermont-Ferrand, qui a pris la fuite, selon le parquet.

Lors d’un rassemblement de type «run» sur la commune de Gerzat, «un automobiliste a percuté un spectateur, âgé de 15 ans, qui est décédé sur les lieux. Le conducteur du véhicule en cause a pris la fuite et est actuellement recherché par les services de police», écrit à la presse le parquet de Clermont-Ferrand.

Un autre automobiliste a, lui, été arrêté et placé en garde à vue, et une enquête en flagrance du chef d’homicide routier aggravé a été ouverte.

Les courses sauvages illégales, appelées «runs», se déroulent la plupart du temps la nuit sur les parkings de zones commerciales et attirent de nombreux spectateurs.