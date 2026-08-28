La France durcit le ton contre l’ultra-fast fashion. Dès le 1er septembre, Shein, Temu et AliExpress seront soumis à un malus pouvant atteindre 19,50 euros par vêtement d’ici 2030.

AFP Agence France-Presse

Jusqu'à 19,50 euros en plus pour une veste: le gouvernement a publié vendredi au journal officiel l'arrêté fixant, dès le 1er septembre, le montant des pénalités financières pour les produits des entreprises de mode ultra-éphémère comme Shein.

Le Parlement a adopté début juillet une loi visant à enrayer l'essor de la mode dite ultra-fast fashion, définie par deux critères cumulatifs: les volumes de vêtements mis sur le marché et l'incitation à la réparation (un coefficient rapportant le prix du produit à ce que coûterait sa réparation).

L'arrêté publié vendredi fixe les modalités de déclenchement des malus financiers et ses montants, définis selon le score environnemental de chaque produit. Il prévoit jusqu'à 19,50 euros de pénalité par pièce en 2030, avec un plafonnement à 50% du prix hors taxe.

Le malus augmente jusqu'en 2030

Sont concernés les boxers, caleçons, slips, chaussettes, chemises, jeans, jupes, robes, maillots de bain, manteaux, vestes, pantalons, pulls, T-shirts et polos vendus sur les plateformes asiatiques type Shein, Temu et AliExpress. Par exemple, en 2026, les entreprises concernées paieront 50 centimes de pénalité pour chaque boxer, caleçon ou paire de chaussettes dont le score est inférieur au seuil établi, une pénalité qui grimpe à 2 euros pour un T-shirt, 9 euros pour un jean et 12 euros pour une veste.

Le malus augmente jusqu'en 2030: deux euros pour les caleçons et chaussettes ou 19,50 euros pour une veste. «Les entreprises frappées par ce malus vont générer une enveloppe financière largement suffisante pour compenser les bonus prévus» pour les sociétés plus vertueuses, avait indiqué début juillet le cabinet du ministre de la Transition écologique Mathieu Lefèvre, sans préciser les montants prévisionnels de cette enveloppe.

Deux ans et demi après son dépôt, la proposition de loi a été réécrite pour resserrer son étau autour de l'ultra-fast fashion, afin de préserver les entreprises qui emploient sur le sol français. Le cabinet de Mathieu Lefèvre avait indiqué avoir «testé» les effets de l'arrêté sur Kiabi, Decathlon, Jules, Petit Bateau, E.Leclerc et Carrefour, assurant que «le dispositif ne (les) toucherait pas».

Interrogé début juillet sur l'exemption d'entreprises dites de fast fashion comme Primark, Zara, Uniqlo ou H&M, le cabinet avait estimé que les entreprises «responsables des difficultés que connaît la filière textile en France» sont «avant tout les Shein et les Temu» qui vendent des volumes avec des ordres de grandeur «pas comparables avec un Zara».