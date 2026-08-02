Acheter une crème solaire à bas prix sur les sites de vente en ligne comme Temu ou Shein peut exposer à de mauvaises surprises. Des tests révèlent des protections insuffisantes et la présence de filtres UV désormais interdits.

Martin Schmidt

Une bonne protection solaire n'est pas forcément plus chère que ce que l'on trouve sur les sites chinois: lors d'un test réalisé par la Stiftung Warentest, les marques les moins chères ont devancé les plus chères. Le magazine «Beobachter» a transposé les résultats de ce test aux produits disponibles dans le commerce suisse. Mais, essayer de faire des économies sur la protection solaire peut s'avérer dangereux, comme le montre un test récent mené par des associations européennes de défense des consommateurs.

L'association française de défense des consommateurs «Que Choisir Ensemble», en collaboration avec des organismes de test européens, a passé au crible les crèmes solaires proposées par des sites de vente en ligne chinois tels que Temu, Shein et Aliexpress, rapporte «20 Minuten».

Substances actives interdites

Les dix produits testés présentent un indice de protection solaire de 50 ou plus et coûtent entre 1,55 et 6,65 euros, soit entre 1,44 franc et 6,19 francs. Résultat: trois crèmes solaires provenant d’Aliexpress contiennent le filtre UV 4-MBC. Les produits ont été commandés en avril. Or, depuis mai 2026, une interdiction de vente s’applique aux produits contenant ce principe actif, raison pour laquelle ils ont été retirés a posteriori du test. Cette mesure s’explique par des préoccupations sanitaires, notamment les effets potentiels du filtre sur le système thyroïdien et œstrogénique.

Cette interdiction de vente signifie qu’à compter de cette date, aucun produit contenant cette substance ne pourra plus être commercialisé sur le marché européen; même les stocks restants devront avoir disparu des rayons d’ici là. Un rapide contrôle montre toutefois que ces trois produits sont toujours disponibles sur Aliexpress, et ce dans le cadre des soldes d’été avec une remise. Le produit «Sadoer Protection Isolation Sunscreen 50+» est proposé à 3,08 francs, le «Laikou UV Defense Daily Sunscreen 50+» à 2,92 francs et le «Bioaqua Rice Raw Pulp Sunscreen 50+» à 2,54 francs.

Indice de protection insuffisant

Lors du test, six des sept autres produits ont également obtenu la note «insuffisant». Les produits des marques LBBLS, Disaar, Ruoall et Melao affichent un indice de protection solaire de 2,1 ou moins. Or, selon les indications du fabricant, l’indice de protection solaire devrait être de 50. Ces produits donnent un faux sentiment de sécurité; les utilisateurs pourraient tout aussi bien appliquer une crème pour le visage classique sans indice de protection solaire.

Ces résultats alarmants ne sont pas surprenants: il y a un an, l’émission de défense des consommateurs «Kassensturz» avait testé sept produits de la marque Temu dont l’indice de protection solaire annoncé allait de 50 à 100. Là aussi, le résultat avait été accablant, avec des valeurs comprises entre 1,4 et 7,5.

Le bilan est tout autre chez Stiftung Warentest. L'indice de protection de la plupart des produits disponibles dans le commerce suisse est fiable et satisfaisant.