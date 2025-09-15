Sept policiers agressés en France, deux suspects interpellés

Sept policiers hors service ont été violemment agressés samedi soir à Reims. Deux suspects, âgés de 26 et 27 ans, ont été interpellés. L'enquête suggère que les agresseurs connaissaient la qualité de policiers des victimes.

Sept policiers hors service ont été violemment agressés samedi soir à Reims, en France. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Sept policiers hors service ont été agressés samedi soir dans le centre de Reims (Marne) «avec une violence extrême» et deux personnes ont été interpellées, a indiqué lundi le procureur de Reims, François Schneider.

Les policiers, qui devaient se retrouver dans un restaurant pour un pot de départ sur une place très passante de la ville après leur service, ont été pris pour cible et «lynchés» par «une dizaine» de personnes, qui les ont «frappés très violemment», a affirmé le procureur.

Six fonctionnaires se sont vu prescrire des incapacités totales de travail (ITT) allant de 4 à 28 jours, l'un pour une «cheville cassée», l'autre un nez cassé, un troisième pour des «coups de boucle de ceinture sur le crâne», et la moitié d'entre eux pour des «hématomes sur tout le corps».

«Des fauteurs de troubles»

«C'est un 'tabassage' en règle», a déploré le procureur de Reims, précisant que si les policiers n'étaient pas en service lors de l'agression, l'enquête «mène à penser que [les agresseurs] connaissaient la qualité de policiers des victimes».

D'après le syndicat de police Un1té Champagne-Ardenne, l'agression est survenue une heure et demi après une première «altercation», qui avait eu lieu quand les policiers, alors en service, sont intervenus «auprès de fauteurs de trouble». Les membres des forces de l'ordre auraient ensuite été «reconnus» et pris pour cible, rapporte le syndicat dans un message sur Facebook.

Les deux personnes interpelées, âgées de 26 et 27 ans et originaires de Mayotte, «contestent tout», rapporte le procureur. Les deux sont en «récidive légale pour des faits de violence», et l'un deux était sorti de prison «depuis 4 jours». Les suspects doivent être déférés lundi soir devant un juge d'instruction, d'après le procureur.

Le maire de Reims Arnaud Robinet a exprimé lundi «tout [s]on soutien» aux policiers sur son compte Facebook, assurant que «le très bon maillage de vidéosurveillance de la ville était d'une aide précieuse dans le cadre de l'enquête». Ces faits surviennent deux jours après une autre agression d'un policier à Tourcoing (Nord), pour laquelle cinq adolescents ont été mis en examen dimanche.