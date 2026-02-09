Le procureur de Meaux a annoncé lundi le classement sans suite d’une plainte pour harcèlement scolaire. L'affaire concerne Camélia, 17 ans, lycéenne dont les parents ont porté plainte après son suicide à Mitry-Mory.

Après le suicide de Camélia, la plainte pour harcèlement classée

Après le suicide de Camélia, la plainte pour harcèlement classée

AFP Agence France-Presse

Le procureur de Meaux (Seine-et-Marne) a annoncé lundi le classement sans suite de la plainte pour harcèlement scolaire qui avait été déposée par les parents de Camélia, lycéenne de 17 ans qui s'est suicidée le 13 janvier à Mitry-Mory.

«Au terme des investigations, je suis amené à considérer qu'il n'existe pas d'élément suffisant pour rechercher la responsabilité pénale de quiconque dans la survenance du décès de Camélia», a déclaré Jean-Baptiste Bladier.