L'ex-président Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni et Michèle Marchand seront jugés en 2027 pour «association de malfaiteurs» dans une affaire de rétractation frauduleuse liée au financement libyen de la campagne de 2007.

AFP Agence France-Presse

L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy et la «papesse des paparazzis» «Mimi» Marchand seront jugés en 2027 dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine, a appris l'AFP mardi de source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

Les 11 mis en examen dans ce dossier ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, a précisé la source. Selon le calendrier prévisionnel, ils seront jugés du 3 novembre au 2 décembre 2027.

Les mis en examen sont soupçonnés d'avoir voulu tromper la justice en utilisant des moyens frauduleux pour innocenter Nicolas Sarkozy, dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007: un témoin, l'intermédiaire Ziad Takieddine, décédé au Liban en septembre 2025, avait retiré ses accusations, avant deux mois plus tard, d'incriminer à nouveau Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni seront jugés pour «association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée» et «recel de subornation de témoin».

Décision lundi sur le financement libyen

Michèle Marchand, dite «Mimi Marchand», devra répondre de «subornation», «association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée», et «en vue de préparer des faits de corruption de personnels judiciaires étrangers». Contactés, les avocats de ces trois mis en cause n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Ce renvoi survient alors que la cour d'appel rendra sa décision lundi à l'encontre de 10 prévenus, dont Nicolas Sarkozy, dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.

Clamant depuis 15 ans son innocence, le champion déchu de la droite a été condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison pour ce «pacte de corruption» avec la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi, ce qui lui avait valu l'an dernier de passer 20 jours à la Santé et de devenir le premier ex-président de la République (2007-2012) incarcéré. Le parquet général a requis sept ans de prison en mai à son encontre.