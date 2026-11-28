Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi en France contre les violences faites aux femmes. A Paris, deux cortèges distincts ont été organisés, tandis que plusieurs rassemblements ont aussi eu lieu en régions, parfois marqués par des incidents.

Manifestations en France: «Tant que le patriarcat sera là, on sera là»

Manifestations en France: «Tant que le patriarcat sera là, on sera là»

AFP Agence France-Presse

Deux rassemblements à Paris et des manifestations ailleurs en France ont marqué un nouveau samedi de mobilisation sociale, globalement dans le calme: plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé contre les violences faites aux femmes, dans des cortèges relayant pour certains des slogans plus larges.

Pour ces défilés organisés dans le sillage de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, la mobilisation a atteint son niveau le plus bas depuis le 17 octobre, avec 44'500 manifestants dans le pays, selon le ministère de l’Intérieur. Samedi dernier encore, il en avait décompté 82'500.

A Paris, deux cortèges distincts ont rassemblé dans l’après-midi 12'500 personnes au total selon les autorités (55'000 selon les organisateurs), avec des mots d’ordre différents, les associations n’ayant pas trouvé d’entente pour défiler ensemble comme lors des dernières années.

Place de la République, les manifestants – des femmes mais aussi des hommes, de différentes générations – ont défilé dans le calme vers la place de la Nation, «au mot d’ordre intersectionnel contre les violences de genre, sociales et d’Etat», a affirmé à l’AFP Nasteho, de NousToutes – organisation qui a revendiqué 25'000 participants.

«Près de 100'000» personnes

«Tant que le patriarcat sera là, on sera là», a affirmé à l’AFP Alison, 37 ans, regrettant «énormément que les syndicats ne soient pas là», lors de cette manifestation à laquelle s’était jointe la coordination nationale des gilets jaunes.

Plusieurs milliers de personnes (30'000 selon les organisateurs) se sont en effet rassemblées à quelques kilomètres de là, au Panthéon, pour réclamer «l’élimination des violences faites à l’encontre des femmes», à l’appel des associations et syndicats du collectif Grève féministe.

La secrétaire générale de la CFDT, Marilyse Léon, et son homologue de la CGT, Sophie Binet, en étaient. La CGT a estimé dans un communiqué à «près de 100'000» le nombre de manifestants au niveau national.

Le début de cette manifestation a été brièvement perturbé par l’arrivée de Nous vivrons, collectif qui entend porter une «voix juive dans le débat républicain» et lutter contre l’antisémitisme. Ses membres ont quitté le cortège, entourés de forces de l’ordre.

Suzy Rotjman, porte-parole du Collectif national des droits des femmes, a plaidé devant le Panthéon pour que la loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants, adoptée en première lecture le 13 octobre à l’Assemblée nationale, «soit votée dans les temps».

Le texte doit être examiné en janvier au Sénat, devant lequel une quinzaine de Femen se sont réunies pour brandir des pancartes, selon des images diffusées sur leur compte Instagram.

Gaz lacrymogènes à Marseille

A Marseille, près d’un millier de personnes ont participé à un cortège non déclaré, dispersé par des gaz lacrymogènes. Une autre manifestation, celle-ci déclarée et organisée à l’initiative d’associations féministes, a rassemblé 400 personnes selon la préfecture.

«Tant que le mouvement lycéen, qui est fort, puissant (...), n’a pas obtenu ce qu’il demandait, il faut continuer la lutte. Toutes les luttes sont liées, c’est important que tout converge», a confié dans la cité phocéenne une militante de 31 ans de Nous Toutes, se présentant sous le pseudonyme Chlover.

«On parle de plus en plus des violences faites aux femmes et aux enfants mais concrètement, il y a encore beaucoup de choses à faire», a pour sa part estimé Marie-Pierre, enseignante de 53 ans, qui a manifesté à Toulouse, où le rassemblement a compté jusqu’à 1300 personnes.

1,3 million de victimes de harcèlement sexuel

Quelques incidents ont eu lieu dans l’après-midi alors que divers cortèges sauvages sillonnaient le centre de Toulouse. Vingt personnes ont été interpellées. Quelque 2000 manifestants se sont également rassemblés à Montpellier malgré une interdiction, a constaté l’AFP.

Des manifestations ont rassemblé 6000 personnes à Lyon (avec 11 interpellations) et 2900 à Lille, selon les préfectures. Ils étaient quelques centaines à Metz et 500 à Strasbourg dans le cadre d’une manifestation non déclarée, selon la préfecture. A Bordeaux, 2400 personnes ont manifesté selon la préfecture, avec quelques heurts en fin de cortège.

Les cortèges se succèdent en France depuis fin septembre pour réclamer des moyens pour les lycées et les universités et pour défendre le pouvoir d’achat et les services publics, avec globalement une mobilisation en baisse ces dernières semaines.

Mercredi, un rapport officiel a fait état de plus d’une centaine de féminicides l’an dernier, de 272'000 femmes victimes de viol, de tentative de viol ou d’agression sexuelle en 2024, et de 1,3 million de femmes victimes de harcèlement sexuel, d’exhibition sexuelle ou d’envoi d’images à caractère sexuel.