Matignon accuse LFI après de violents affrontements en France

AFP Agence France-Presse

Proviseurs agressés, dégradations, incendies... Le mouvement de blocage des lycées, rejoint par les étudiants, pour demander davantage de moyens, s'est enflammé jeudi dans de nombreuses villes de France, Matignon condamnant des «violences urbaines» et en imputant la responsabilité à La France insoumise.

Les lycéens mobilisés revendiquent plus de moyens humains et financiers pour l'Education nationale, se plaignent de la pression de Parcoursup, de professeurs non remplacés, de bâtiments délabrés ou encore d'emplois du temps trop chargés.

En tout, 900 actions ont été dénombrées devant des lycées, tous les départements étant désormais concernés, et les forces de l'ordre ont procédé à près de 2000 interpellations, selon les autorités. Plus de 300 policiers et gendarmes ont été blessés, le ministre Laurent Nuñez condamnant «une violence débridée».

Les services du Premier ministre ont estimé que le mouvement avait basculé vers des «violences urbaines» et affirmé que ce serait une «manoeuvre organisée par LFI et ses proxys de l'ultra-gauche». Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a aussitôt appelé le gouvernement «à ne pas sombrer dans le complotisme».

Des proviseurs molestés

Dans de nombreuses villes, des poubelles ont été renversées sur la chaussée, des feux allumés devant ou dans les établissements, des projectiles lancés, des abribus brisés et des mortiers d'artifice et gaz lacrymogènes tirés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs proviseurs ont été agressés ou molestés, comme en Normandie, à Clermont-Ferrand ou dans le Pas-de-Calais.

A Marseille, des membres de la direction du lycée Victor Hugo ont été agressés et des pompiers pris à partie lors d'une intervention sur un feu devant le lycée Saint-Exupéry. Devant ce même lycée, un journaliste de M6 a été agressé et sa caméra cassée, a indiqué le groupe. Une quarantaine de lycées des Bouches-du-Rhône assureront leurs cours en distanciel vendredi. A Perpignan, où six lycées ont été bloqués, une jeune fille a été blessée durant une manifestation par un projectile venant de la foule, selon la police. Dans la Marne, 13 policiers nationaux ont été légèrement blessés, selon la préfecture.

A Paris, un policier municipal a été blessé par des jeunes qui s'en sont pris à son véhicule, a déploré le maire PS Emmanuel Grégoire. Egalement dans la capitale, «une jeune lieutenante stagiaire de la préfecture de police a été poursuivie, projetée au sol et agressée par plusieurs individus dans le 20e arrondissement de Paris», s'est indigné le ministre de l'Intérieur jeudi soir sur X. Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a parlé de 235 blessés «côté Education nationale», «65 personnels», ce qui n'est «jamais arrivé», et «160 élèves». Face aux violences, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a indiqué sur X avoir reçu en visioconférence les 36 procureurs généraux pour «leur demander une grande fermeté dans la réponse pénale envers les auteurs de ces faits inadmissibles».

«On manifeste contre les classes surchargées, contre ce gouvernement qui (...) n'investit pas dans du chauffage, des climatisations, les salaires de nos profs», a expliqué à l'AFP Maëlle, lycéenne caennaise de 16 ans. «Les jeunes doivent foutre la merde pour qu'on les entende, on n'a pas d'autre manière», a estimé de son côté Lola, élève de seconde, devant un lycée rennais bloqué. Les étudiants ont rejoint le mouvement jeudi. Dans l'enseignement supérieur, une «quarantaine de sites» ont connu «quelques blocages, quelques dégradations» jeudi, selon son ministre de tutelle Philippe Baptiste. Des collégiens ont aussi rejoint le mouvement. Le ministre de l'Education recevra vendredi syndicats de l'éducation et associations lycéennes -dont l'Union syndicale lycéenne, fer de lance de la mobilisation- et de parents d'élèves, ainsi que les élus du Conseil national de la vie lycéenne.

«Une ligne rouge»

Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres de renoncer à leurs déplacements dans les prochains jours pour que les préfets puissent se concentrer sur la gestion du mouvement. Il avait dénoncé dès lundi sur le réseau X une «surenchère irresponsable» d'élus LFI qui avaient appelé à «étendre» le mouvement de blocage des lycées. Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon avait aussitôt répliqué en l'accusant d'avoir «ordonné la répression» du mouvement «avec un arrière-goût raciste évident».

Les politiques ont multiplié les réactions face à la gestion du mouvement : le patron du PS Olivier Faure a fustigé «l'irresponsabilité du gouvernement» tandis que Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, a appelé à faire interdire LFI. Trois enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, la police des polices, après que des lycéens ont été blessés lors de blocages d'établissements.

Pendant que les lycéens se mobilisaient, le gouvernement a présenté son projet de budget 2027, prévoyant notamment de faire payer des frais d'inscription pour les étudiants en BTS et en classes préparatoires non boursiers. Une «provocation», pour la gauche et plusieurs syndicats. Dans la soirée, le ministre de l'Education a finalement annoncé que le gouvernement retirait la mesure. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 6 octobre, avec une très forte mobilisation attendue par les autorités.