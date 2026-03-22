Ce dimanche 22 mars, les Français élisent leurs maires lors du second tour des municipales. L'issue du scrutin s'annonce incertaine dans la plupart des grandes villes.

AFP Agence France-Presse

Les électeurs français sont appelés dimanche à choisir leurs maires, pour un deuxième tour d'élections municipales qui s'annonce indécis dans de nombreuses grandes villes dont Paris, Marseille, Lyon ou Toulouse, sur fond de division de la gauche et de poussée de l'extrême droite.

La majorité des Français ont déjà désigné leur conseil municipal dimanche 15 mars. Le second tour concerne un peu plus de 1500 communes, dont la plupart des grandes villes. Les bureaux de vote ouvrent partout à 8h et fermeront entre 18h et 20h selon les cas. Les premiers résultats sont attendus à partir de 20h.

Prémices des présidentielles

Les listes ayant atteint 10% des voix au premier tour pouvaient se maintenir, mais l'entre-deux-tours a été marqué par une succession d'alliances, mariages de raison, fusions, désistements et excommunications, rendant les pronostics difficiles.

Les reports de voix donneront une idée des rapports de force à un an de la présidentielle de 2027. La gauche est divisée mais s'entend souvent au niveau local, la droite résiste mais craint d'être phagocytée par une extrême droite qui progresse, et le centre-droit du président Emmanuel Macron, affaibli, vire de plus en plus à droite.

Triangulaire parisienne

A Paris, la candidate de droite, l'ancienne ministre de la Culture Rachida Dati, officiellement soutenue par le centre et bénéficiant du retrait d'une liste d'extrême droite, affronte le socialiste Emmanuel Grégoire, qui représente la gauche aux affaires dans la capitale depuis 25 ans.

Emmanuel Grégoire est arrivé assez largement en tête au premier tour. Mais l'Insoumise Sophia Chikirou (gauche radicale) s'est maintenue, ce qui rend la triangulaire plus incertaine.

A Marseille, le sortant de gauche Benoît Payan a en revanche bénéficié du désistement des Insoumis et part avec une longueur d'avance sur Franck Allisio, le candidat du Rassemblement national (RN, extrême droite) qui le talonnait au premier tour.

Mano à mano lyonnais

Dans de nombreuses villes comme Nantes, les socialistes ont souvent accepté le ralliement des Insoumis, pour ne pas être battus par la droite dans leurs bastions. A Toulouse, ils se sont rangés derrière les Insoumis, arrivés en tête au premier tour.

L'un des matches les plus serrés a lieu à Lyon, troisième ville du pays. Le sortant écologiste Grégory Doucet y est au coude-à-coude avec l'ancien patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, classé à droite.

Du côté de la droite modérée, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe en ballottage favorable au Havre (ouest). Il a fait de sa réélection à la mairie un préalable à une candidature à la présidentielle française de 2027.