Les têtes de cochon devant les mosquées choquent la France

Des têtes de cochon ont été découvertes devant plusieurs mosquées en France, suscitant l'indignation de la classe politique. Les autorités ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces actes qualifiés d'islamophobes et inacceptables.

«Profanation», «abjection absolue»; «provocations intolérables»: la classe politique s'indigne mardi après la découverte de têtes de cochon devant plusieurs mosquées, Jean-Luc Mélenchon estimant que «l'islamophobie se déchaîne en France», en raison notamment de récentes «saillies» du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

«C'est l'indignation (...) C'est absolument inadmissible (...) j'espère qu'on retrouvera celles et ceux qui ont pu commettre cette sorte de profanation», a réagi Bruno Retailleau devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR, en début de matinée.

«La République, c'est la laïcité. Mais la laïcité, c'est précisément les conditions d'une liberté pour que chacun puisse exercer le culte» de son choix, a-t-il poursuivi.

«La fachosphère»

Ces têtes de porc, animal considéré comme impur par l'islam, ont notamment été découvertes sur la voie publique à Paris, Montreuil (Seine-Saint-Denis), Montrouge et Malakoff (Hauts-de-Seine), a appris l'AFP auprès de sources concordantes. Le mot «Macron» a été peint en bleu sur l'un des lieux, a ajouté le parquet de Paris.

Gabriel Attal, président de Renaissance, a quant à lui exprimé son «soutien aux fidèles et aux responsables de ces mosquées, ainsi qu'à tous les musulmans de France». «En France, la haine anti-musulman, comme toutes les haines, n'a pas droit de cité», a-t-il martelé. Plusieurs personnalités de gauche ont aussi vivement dénoncé ces actes.

«Au début la fachosphère s'en prenait aux clandestins, puis est venu le tour des immigrés en situation régulière, ensuite celui des binationaux, maintenant les Français musulmans sur leurs lieux de culte (...) L'identité de la France, c'est Liberté, Egalité, Fraternité!», a déploré le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

«Le cancer de la société»

Le sénateur communiste, Ian Brossat, a fait part d'une «abjection absolue. Le racisme tisse sa toile haineuse partout. Nous ne devons pas laisser faire!».

«L'islamophobie est un cancer de la société. Soutien à nos compatriotes musulmans encore une fois visés», a commenté de son côté le coordinateur de LFI, Manuel Bompard.

«Chauffée à blanc par le soutien à (Benjamin) Netanyahu et les saillies du ministre de l'intérieur ('A bas le voile') et de son entourage préfectoral ('Rima Hassan Hamas mafieuse') l'islamophobie se déchaîne en France», a dénoncé le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Enfin, du côté du Rassemblement national, Thomas Ménagé, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée, a qualifié cet acte de «provocations intolérables» à l'encontre des Français de confession musulmane.

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a indiqué qu'une enquête a été «immédiatement» ouverte, assurant que «tout (était) mis en oeuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects». Au moins neuf têtes de cochons ont été retrouvées, a-t-il ajouté, n'excluant pas «qu'on en découvre d'autres».