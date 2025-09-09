Dernière mise à jour: il y a 36 minutes

Des têtes de cochons ont été découvertes devant plusieurs mosquées à Paris et en banlieue mardi matin.

«Une enquête a immédiatement été ouverte», a ajouté le préfet de police (image prétexte). Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des têtes de cochons ont été découvertes mardi matin devant plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne et de la capitale, a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dénonçant «des actes abjects».

Ces têtes ont notamment été découvertes sur la voie publique à Paris, en Seine-Saint-Denis (est de Paris) et dans les Hauts-de-Seine (sud-ouest de Paris), a appris l'AFP auprès d'une source proche du dossier.

Enquête ouverte

«Une enquête a immédiatement été ouverte», a ajouté le préfet de police, assurant que «tout (était) mis en oeuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects». Les constatations de la police sont en cours.

«Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables. S'en prendre à des lieux de culte est d'une lâcheté insondable», a de son côté affirmé sur X le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.