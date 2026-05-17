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La procureure l'assure
Toutes les plaintes contre Patrick Bruel seront regroupées par le parquet

Les plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel seront regroupées, a annoncé la procureure de Paris. Le chanteur fait face à au moins quatre plaintes, avec une cinquième en attente de notification formelle.
Publié: il y a 45 minutes
Le parquet de Paris a déjà reçu quatre plaintes, et attend l'arrivée d'une cinquième.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel «seront regroupées», le chanteur et acteur français étant visé par au moins quatre plaintes, a déclaré dimanche la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL.

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«A ma connaissance à l'heure actuelle», Patrick Bruel fait l'objet de quatre plaintes en région parisienne, a-t-elle précisé, sans compter celle annoncée par l'animatrice de télévision Flavie Flament, déposée auprès du doyen des juges d'instruction à Paris mais dont le parquet n'a pas encore été formellement notifié. «Il y en a sans doute de plus anciennes, je ne sais pas si elles seront reprises à Nanterre», a précisé la magistrate.

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