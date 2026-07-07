Les 5 conseils que Marine Le Pen a donnés à Jordan Bardella

Si les juges français suivent les réquisitions du procureur, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter pour la quatrième fois à la présidentielle française. Elle a donc déjà prodigué 5 conseils à celui qui devrait briguer l'Elysée à sa place.

Richard Werly Journaliste Blick

Elle ne veut surtout pas que Jordan Bardella se fasse piéger. Marine Le Pen sait que, si elle est interdite de se représenter par la justice française ce mardi 7 juillet, son dauphin se retrouvera très exposé. Donc vulnérable. Depuis des semaines, son entourage prodigue au jeune président du Rassemblement national des conseils simples, mais fermes. Les voici.

Conseil n° 1: Jouer en défense

Jordan Bardella a pour lui des sondages impeccables. Dans toutes les enquêtes d'opinion, le jeune président du Rassemblement national caracole en tête des personnalités politiques préférées des Français. Entre 35 et 40% des électeurs disent déjà être prêts à voter pour lui au premier tour, le 18 avril (le second tour aura lieu le 2 mai). Le premier conseil de Marine Le Pen à son possible remplaçant dans la course à l'Elysée est donc de jouer en défense. Bétonner, et se concentrer avant tout sur le débat télévisé d'entre-deux-tours. L'objectif n'est pas, pour Bardella, de conquérir des voix, mais de ne pas en perdre. Il doit conserver son socle, puis l'élargir avant la finale.

Conseil n° 2: Parler au peuple

Le choix de Liévin comme lieu de retrouvailles avant la décision de justice de ce mardi 7 juillet est révélateur: Marine Le Pen redoute que les conseillers de Jordan Bardella le coupent de ses racines populaires. Or, contrairement à elle, héritière du clan Le Pen, Bardella a une histoire à raconter aux Français. Il a grandi en banlieue, à Saint-Denis, au nord de Paris. Il est une star des réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Il doit incarner sans réserve cette «génération Jordan» qui se reconnaît en lui, en prenant garde aux offres de services des émissaires de la droite traditionnelle ou du patronat. Le conseil: les négociations auront lieu avec les milieux d'affaires, mais après l'élection.

Conseil n° 3: Être un bon candidat TikTok

Pour Marine Le Pen et les siens, le meeting d'Edouard Philippe, dimanche 5 juillet, est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Cette politique-là est dépassée, et Jordan Bardella incarne une nouvelle génération qui ne regarde pas la télévision et qui veut des promesses, même difficiles à tenir. «On lui demande d'être un Mamdani de droite», répond un conseiller de la cheffe des députés RN, en référence au maire de New York, Zohran Mamdani. Le conseil: plein gaz sur le numérique.

Conseil n° 4: Ne pas s'en prendre aux juges

Marine Le Pen ne veut pas tomber dans le piège Sarkozy. Elle sait que l'ancien président français paie très cher le prix de sa diabolisation des magistrats, dont il est depuis longtemps la cible. Au contraire. L'héritière du clan Le Pen veut gommer le côté putschiste de son père. Elle réglera ses comptes après l'élection de Jordan Bardella, si celui-ci parvient à l'Elysée. Le conseil: ne pas tomber dans le panneau tendu par la justice. Contester le jugement de ce mardi, qui lui interdira peut-être l'élection présidentielle, oui. Dénoncer l'ensemble du système: non.

Conseil n° 5: Parler de pouvoir d'achat

Tout sur le pouvoir d'achat! Les Français veulent de l'argent dans leurs poches. C'est l'ultime conseil de Marine Le Pen à Jordan Bardella. Il faut que son dauphin s'approprie un discours à la fois social et salarial. Surtout, ne pas tomber dans le piège de la rigueur. Leur raisonnement? Une bonne partie des électeurs ne sont pas satisfaits du système actuel. Ils veulent pouvoir économiser et dépenser davantage.