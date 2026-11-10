La police française a perquisitionné le Ritz et la villa Windsor à Paris, emblématiques de Mohamed Al-Fayed, dans une enquête sur un réseau présumé de traite de femmes lié au milliardaire décédé en 2023.

En bref La police française a mené des perquisitions au Ritz et à la villa Windsor à Paris, ainsi qu'au Castel Sainte-Thérèse à Saint-Tropez, dans le cadre d'une enquête sur un réseau présumé de traite de femmes impliquant le défunt milliardaire Mohamed Al-Fayed.

Mohamed Al-Fayed, décédé en 2023, possédait le Ritz et la villa Windsor, des lieux mentionnés par des victimes comme scènes d'agressions présumées, et était déjà visé par des accusations au Royaume-Uni.

Depuis le lancement de l'enquête en été 2025, au moins cinq plaignantes ont été entendues, et à Londres, 163 signalements d'agressions sexuelles ont été enregistrés en octobre 2026 dans des procédures connexes.

AFP Agence France-Presse

La police a procédé à des perquisitions et constatations au Ritz et villa Windsor, deux adresses parisiennes emblématiques liées à Mohamed Al-Fayed, dans le cadre de l'enquête française sur un réseau présumé de traite de femmes qui aurait profité au milliardaire décédé, a appris l'AFP mardi auprès du parquet.

Ces opérations, qui ont également eu lieu dans l'une de ses anciennes propriétés, le Castel Sainte-Thérèse à Saint-Tropez, l'une des villas les plus chics et secrètes de la Côte d'Azur, sont une étape importante dans les investigations lancées à l'été 2025, pour retrouver d'éventuels complices de Mohamed Al-Fayed et de son frère Salah.

«Des gardes à vue» ont également eu lieu, a précisé à l'AFP le parquet de Paris, confirmant une source proche du dossier, et l'exploitation d'ordinateurs, téléphones et autres supports numériques doit se poursuivre. L'Egyptien Mohamed Al-Fayed, mort en 2023 à 94 ans sans jamais avoir été poursuivi de son vivant malgré de nombreuses plaintes portées contre lui, détenait le grand magasin de luxe londonien Harrods, le club de football londonien de Fulham.

Il possédait notamment le Ritz, mythique palace de la place Vendôme, et occupait la villa Windsor, célèbre bâtisse du Bois de Boulogne, dont la famille Al-Fayed avait fait son lieu de villégiature parisien favori – deux lieux cités par des victimes comme adresses d'agressions présumées.

Scandale de violences sexuelles

Le parquet de Paris a été le premier à ouvrir, à l'été 2025, une enquête pour traite d'êtres humains en bande organisée, proxénétisme et viols, afin de faire la lumière sur ce réseau présumé qui se serait aussi étendu en France, au Ritz et sur la Côte d'Azur notamment, et de rechercher des complices éventuels.

Au moins cinq plaignantes ont été entendues par l'office français spécialisé dans la répression de la traite des êtres humains, l'OCRTEH, dans cette enquête, dont l'ouverture avait été révélée par l'AFP. C'est dans ce cadre qu'ont eu lieu les perquisitions et gardes à vue récentes, ont précisé les sources proches du dossier.

Cette enquête est menée en parallèle des procédures britanniques autour du vaste scandale des violences sexuelles présumées liées à Mohamed Al-Fayed. Très critiquée par de nombreuses plaignantes pour sa lenteur à prendre la mesure des faits présumés et à enquêter en conséquence, la police londonienne avait reçu, mi-octobre, 163 signalements d'agressions sexuelles, viols, ou faits d'exploitation sexuelle dans ce dossier.