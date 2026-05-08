Boris Vallaud quitte la direction du Parti socialiste, dénonçant la gestion d’Olivier Faure. Ce départ, accompagné de 24 membres, intensifie les tensions autour de la stratégie présidentielle.

AFP Agence France-Presse

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud quitte la direction du PS, l'un de ses proches accusant le Premier secrétaire Olivier Faure de «décider seul» et de refuser «dialogue et recherche de compromis», notamment sur la stratégie pour la présidentielle.

Dans un courrier adressé vendredi à Olivier Faure et que l'AFP a obtenu en exclusivité, le mandataire du courant du député des Landes, le sénateur Alexandre Ouizille, dénonce une «collégialité bâclée», une «brutalisation du fonctionnement» des instances du parti, une «stratégie d'isolement et d'enlisement».

L'ensemble de son courant claque la porte: 24 membres dont 21 secrétaires nationaux, soit environ un tiers de la direction, précise-t-on dans son entourage. Ce départ illustre l'exacerbation des tensions au sein du PS depuis plusieurs mois, notamment autour de la question de la primaire de la gauche, que souhaite Olivier Faure mais que refuse Boris Vallaud.

Cela n'empêche pas le Premier secrétaire de rester à la tête du parti, même s'il n'est plus majoritaire et se retrouve isolé. Arrivé troisième au dernier congrès du PS il y a un an, Boris Vallaud avait choisi de se rallier à Olivier Faure, lui permettant de garder la tête du parti, face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

«Tu décides seul»

«L'accord politique avec notre texte d'orientation qui a permis ton élection comme Premier secrétaire du Parti Socialiste impliquait par nature autant que par nécessité – puisque ton texte d'orientation n'a pas de majorité dans nos instances à lui seul – notre association étroite aux discussions stratégiques, dialogue et recherche permanente de compromis», écrit Alexandre Ouizille, au nom de Boris Vallaud.

Mais «force est de constater que cela n'a que trop rarement trouvé de réalité et n'en a plus aucune aujourd'hui. Le plus souvent désormais tu décides seul. Le plus souvent en dehors des instances, de plus en plus rarement réunies», accuse-t-il.

Il évoque aussi les nombreuses tentatives de Boris Vallaud pour obtenir au sein du bureau national du PS une délibération sur un vote des militants avant l'été pour choisir leur candidat et la stratégie pour la présidentielle, ce que refuse la direction. «Tu as préféré la fuite en avant au débat et au vote», poursuit-il, accusant M. Faure de «tenir à distance de la direction du parti, depuis des mois, celles et ceux qui avaient fait le choix de (le) soutenir».



