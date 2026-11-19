L’ex-PDG de Canal+, Bertrand Méheut, qui a dirigé le groupe pendant 13 ans et marqué son histoire, est mort mercredi à 75 ans lors d’un voyage à l’étranger.

AFP Agence France-Presse

Bertrand Méheut, patron emblématique de Canal+ pendant 13 ans, artisan du redressement du groupe après son arrivée à sa tête en 2002, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé jeudi sur X l'actuel PDG du groupe Maxime Saada, confirmant une information du Télégramme.

«Bertrand Méheut a profondément marqué l'histoire de notre groupe. Par son engagement, sa vision et son action, il a accompagné une étape majeure de son développement», a salué Maxime Saada dans son message. Selon Le Télégramme, l'ancien dirigeant est décédé mercredi lors d'un voyage à l'étranger.